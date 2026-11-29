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Washington Post (WP) gazetesinin şirket içi görüşmelere vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından mart ayının ilk haftasında Musk, Starlink'in hem İran hem de ABD ordusu tarafından izinsiz kullanıldığını öğrendi.

Musk, İran'ın ABD güçlerine karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda Starlink'ten yararlandığını öğrenmesinin ardından öfkelendi.

Operasyonlar hakkında bilgi sahibi dört kaynak da İran'ın sistemi askeri amaçlarla kullandığını doğruladı.

ABD'li iş insanı Elon Musk

"RAPOR HEGSETH'E SUNULDU"

Kaynaklar, İran'ın Starlink'i askeri birliklerin komuta ve kontrolünü sağlamak ve tek yönlü saldırı İHA'larını yönetmek amacıyla kullandığına ilişkin bilgilerin, yaz aylarında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulan gizli bir raporda yer aldığını belirtti.

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İran'ın, ABD güçlerinin geleneksel iletişim sistemlerini etkisiz hale getirmeye odaklanması üzerine Starlink'i alternatif bir haberleşme aracı olarak kullandığını iddia eden kaynaklar ayrıca, ABD ordusunun Starshield sistemini de tek yönlü saldırı İHA'larında kullandığını ancak hava araçları için gerekli abonelik yerine daha ucuz olan kara kullanım planına ödeme yaptığını ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

BAKANLIK İDDİAYI REDDETTİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kingsley Wilson, WP'ye yaptığı açıklamada, bakanlığın bu konuda CENTCOM tarafından hazırlanmış bir raporun varlığından haberdar olmadığını savundu.

Wilson, İran'ın Starlink'i askeri operasyonlarında kullanıp kullanmadığına ilişkin soruları da yanıtlamadı.

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SPACEX'TEN YALANLAMA

Öte yandan SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada WP'nin haberi "apaçık yalan" şeklinde nitelenerek reddedildi.

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Açıklamada, "Açıkça belirtmek gerekirse, Starlink'in İran güçleri tarafından kullanıldığına dair ne kurum içi ne de Pentagon'dan herhangi bir kanıtımız yok çünkü bu asla olmadı." ifadeleri paylaşıldı.

Haberin "yanlış" ve "karalama" olduğu öne sürülen açıklamada, WP'nin söz konusu haberlerini geri çekerek, SpaceX'ten ve Amerikan halkından onları yanılttıkları için özür dilemesi gerektiği ifade edildi.

Elon Musk, 1 Mart'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda kullandığı LUCAS tipi İHA'larda Starlink terminali bulunduğuna ilişkin paylaşıma yanıt vererek, ticari Starlink terminallerinin silah sistemlerinde kullanılmasının hizmet koşullarını ihlal ettiğini belirtmişti.