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İran'ı karıştıran suikast! “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapıyordu

#Hasan Sayad Khodayari#İran#Suikast
İranı karıştıran suikast “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapıyordu

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan Sayad Khodayari, İran’ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Khodayari, Suriye iç savaşında “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapmaktaydı.

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İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Sayad Khodayari, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, suikastın motosikletli iki saldırgan tarafından işlendiği açıklanırken, Albay Khodayari'nin aracının içerisindeyken açılan ateş sonucu 5 kurşundan birinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İranlı Albay Khodayari, Suriye iç savaşında “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapmaktaydı.

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#Hasan Sayad Khodayari#İran#Suikast

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