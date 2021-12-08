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İran'dan yeni yaptırım kararlarına tepki!

#İran#ABD#Yaptırım
İrandan yeni yaptırım kararlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD’nin İran’a yönelik aldığı yeni yaptırım kararlarının Viyana müzakerelerinde Washington yönetimine fayda sağlamayacağını belirtti.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin ülkesine yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

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Hatipzade açıklamasında, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları artırması Washington yönetimine Viyana müzakerelerinde fayda sağlamayacaktır. ABD, Viyana müzakereleri devam ederken dahi İran’a yaptırım uygulamaktan vazgeçemiyor” ifadesini kullandı.

ABD, İran, Suriye ve Uganda’daki muhaliflere ve barışçıl protestoculara yönelik insan hakları ihlalleri ile bağlantılı 15 yetkili ve 4 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

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