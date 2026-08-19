İran'dan 'Yeni toprağımız' çıkışı: Trump'a alaycı yanıt

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Trump, salı günü Truth Social hesabından paylaştığı görselde, savaşın sona ermesinin ardından boğazın ABD toprağı haline getirileceğine dair daha önceki açıklamalarını yineleyerek, "yeni ABD toprağı" yazısının altında Hürmüz Boğazı’nın daire içine alınmış halini gösteren bir harita paylaşmıştı.

Beyaz Saray daha sonra Trump’ın paylaşımını ABD sosyal medya platformu X’teki resmi hesabından yeniden yayınlamıştı.

X’teki resmi "Iran in Hyderabad" hesabı, Trump'a yanıt vererek Kaliforniya’nın mavi renkle vurgulandığı bir ABD haritası paylaştı. Paylaşımda "İran'ın yeni toprağı" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, X’te yayınladığı mesajla Trump’ın paylaşımına, "Hürmüz Boğazı konusundaki sanrıları ya yakında son bulacak ya da biz bu adamın sanrılarını düzelteceğiz" diye karşılık vermişti.

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İRAN NEDEN KALİFORNİYA'YI SEÇTİ

Kaliforniya, özellikle de Los Angeles bölgesi, İran dışında İran kökenli insanların en yoğun yaşadığı yer olarak biliniyor. UCLA Yakın Doğu Araştırmaları Merkezi'nin İran Diasporası Gösterge Paneli’ne göre, Los Angeles İlçesi’nde tahmini 141 bin İran kökenli ABD'li yaşıyor.

Güney Kaliforniya’daki İranlı topluluk, İran’da 1979’da yaşanan İslam Devrimi’nin ardından önemli ölçüde büyüdü. Los Angeles’ın Westwood bölgesi, genel olarak "Tehrangeles" olarak bilinen İran diasporasının önemli bir merkezi haline geldi.

MÜZAKERELER TIKANDI

"Iran in Hyderabad" hesabının paylaşımı, aylar süren çatışmaların ardından Tahran ile Washington arasında gerilimin yeniden tırmandığı bir döneme denk geldi.

İran ve ABD, haziran ayında savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı bir anlaşmanın önünü açmak amacıyla mutabakat zaptı imzalamıştı ancak Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler durma noktasına geldi.

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Stratejik öneme sahip Hürmüz'den geçiş düzenlemeleriyle ilgili İran ve Umman arasında yürütülen müzakereler, bir ilerleme kaydedilemeden devam ediyor.