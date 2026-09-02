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İran'dan 'yeni strateji' tehdidi: 'ABD'yi yıkıma uğratacak'

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#İran ABD Savaşı#İran'ın Yeni Stratejisi#Muhsin Rızai
İrandan yeni strateji tehdidi: ABDyi yıkıma uğratacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 15:31

ABD'nin salı günü düzenlediği saldırılara tepki gösteren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran yönetiminin savaş alanında, diplomaside ve ekonomik kuşatmayla mücadelede yeni stratejiler uygulayacağını belirtti. Rızai, İran'ın ABD'yi temellerinden sarsarak yıkıma uğratacağını kaydetti.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dünkü saldırılarına tepki gösterdi.

Washingron yönetimine hitaben Rızai, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız. Çok yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik kuşatmayla mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.

İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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#İran ABD Savaşı#İran'ın Yeni Stratejisi#Muhsin Rızai

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