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İran'dan yeni İHA: 'Gazze'

Güncelleme Tarihi:

#İran#İHA#Gazze
İrandan yeni İHA: Gazze
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 14:38

İran, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geliştirilen yeni İHA'sını tanıttı. İHA, ülkenin en ağırı olarak kabul edilirken adının "Gazze" konulduğu açıklandı.

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İran, savunma sanayisindeki faaliyetlerini sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından geliştirilen ve ülkenin en ağır insansız hava aracı (İHA) olarak kabul edilen “Gazze” adlı İHA'nın tanıtıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze adlı İHA'nın “Büyük Peygamber 19” askeri tatbikatında ilk kez kullanılarak 8 hedefi başarılı bir şekilde imha ettiği belirtildi.

Öte yandan Gazze adlı İHA'nın 22 metre kanat açıklığına ve 3 bin 100 kilogram kalkış ağırlığına sahip olduğu, 35 saat boyunca havada kalabildiği ve saatte 350 kilometre hıza ulaşabildiği aktarıldı.

Operasyon menzilinin 4 bin kilometre olduğu ifade edilen İHA'nın, 500 kilogram yük taşıma kapasitesine ve 12 bomba taşıyabilme yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

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Elektronik harp sistemleriyle donatılan İHA'nın yalnızca saldırı değil, aynı zamanda keşif görevlerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlandığı vurgulandı.

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#İran#İHA#Gazze

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