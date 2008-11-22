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İran'dan yalanlama: Atom bombası yapmadık

İran, “küçük bir atom bombası ürettiği” yönündeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

İran, The New York Times gazetesinin, “Tahran yönetimi, küçük bir atom bombası yapabilecek kadar nükleer materyal üretti” şeklindeki haberini yalanladı.

Gazete, nükleer uzmanları kaynak göstererek verdiği haberinde İran'ın sahip olduğu UF6 gazı miktarının “bomba yapımı için yeterli” olduğunu aktarmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), 19 Kasımdaki son raporunda İran'ın yaklaşık 630 kilogram düşük miktarda zenginleştirilmiş UF6 elde ettiği bilgisine yer vermişti.

İran'ın UAEK Daimi Temsilcisi Ali Asker Sultaniye, kesin bir dille yalanladığı haberin “haksız ve siyasi içerikli” olduğunu belirtti.
Sultaniye, “Nükleer tesislerimizdeki uranyum zenginleştirme faaliyetleri UAEK tarafından 24 saat kontrol ediliyor” ifadesini kullandı.

İranlı diplomat, “Tesislerdeki uranyum zenginleştirilmiş konteynerler mühürlenmiş olup, UAEK kameralarınca izlenmektedir” dedi.
UEAK'nın son İran raporunda, “Nükleer tesislerde olağan denetleme ve incelemelerin yanı sıra haber vermeden 20 kez yapılan araştırmalarda İran'ın yüzde 5'e yakın oranda uranyum zenginleştirebildiği tespit edildi” ifadesi kullanılmıştı.

Raporda ayrıca, “Son altı yıldaki inceleme ve denetlemelerde İran'ın nükleer enerji programının barışçıl amaçlardan saptığına ve askeri olduğuna dair hiçbir delile rastlanmamıştır” denilmişti.

Nükleer uzmanlar, atom bombası için uranyumun en az yüzde 90 oranında zenginleştirilmesinin şart olduğunu belirtiyor.
Bu arada, ABD'nin UAEK'daki Daimi Temsilcisi Gregory Schulte de "İran'ın atom bombası yapmaya çok yaklaştığını" iddia etmişti. Schulte, “ABD olarak İran'ın nükleer programından kaygı duyuruyoruz” ifadesini kullanmıştı.

İran, ABD ve Batılı ülkelerin aksine, nükleer enerji programının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesinde olduğunu ve barışçıl amaç taşıdığını belirtiyor.
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