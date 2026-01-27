İran’dan uyarı İsrail’de alarm...USS Abraham Lincoln Ortadoğu’ya ulaştı

Haberin Devamı

İran’da ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın kepenk kapatmasıyla 28 Aralık günü başlayan ve ilerleyen günlerde rejim karşıtı bir hale bürünen protestolar durulmaya başlarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Ekonomik Forumu’na katıldığı Davos’tan ABD’ye dönüş uçuşu sırasında gazetecilere “Devasa filomuz İran’a doğru ilerliyor” açıklaması, İran’a olası bir askeri müdahale endişesini zirveye taşımıştı. USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Ortadoğu’da CENTCOM görev alanına ulaştığı bildirilirken, İsrail ordusu da hazırlıklara başladı.

ORTADOĞU’DA KONUŞLANDIRILDI

Güney Çin Denizi’nden geçen hafta başında ayrılan ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve ona eşlik eden üç muhrip dün akşam ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) görev bölgesine ulaşırken, CENTCOM’un X hesabından yapılan paylaşımda USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu’ya konuşlandığı duyuruldu. Paylaşımda, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin, “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla” Ortadoğu’da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi. Saldırı grubunun rotayı tamamlamasıyla birlikte bölgeye ek 5 bin 700 ABD askeri sevk edilmiş oldu.

TRUMP: İRAN ANLAŞMA İSTİYOR

ABD Merkez Komutanlığı’nın ‘görev alanı’ Mısır, Irak, Afganistan, İran ve Pakistan gibi 21 ülkeyi içeriyor. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15E savaş uçakları da filolar halinde Ürdün’deki Mafrak El Khadim Hava Üssü’ne geçen hafta yerleştirilmişti. Mafrak, İran sınırına yaklaşık 850-900 kilometre uzaklıkta bulunuyor. ABD, Ortadoğu’daki son büyük askeri yığınağını, 2024 yılının haziran ayında, İsrail ve İran’ın 12 gün süren savaşı sırasında İran’ın üç nükleer tesisine saldırmadan birkaç gün önce yapmıştı. Bu arada ABD Başkanı Trump, Axios’a yaptığı açıklamada, İran’ın yanı başında Venezuela’dakinden çok daha büyük bir donanmanın olduğunu belirterek, İran’ın birçok kez arayarak kendileriyle bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.

İSRAİL: HAZIRLIK YAPIYORUZ

Öte yandan ABD’nin İran’a gerçekleştireceği “olası” bir saldırıdan çekinen İsrail ordusu da alarma geçmiş durumda. İsrail merkezli Kanal 12’ye konuşan Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, İsrail ordusunun “olası bir saldırının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği” ihtimaline karşı tüm cephelerde hazırlık içinde olduğunu açıkladı. “Amerikalıların hem Basra Körfezi’ne hem de Ortadoğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz. Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz” diye konuşan Milo, İran’ın yaşanabilecek bir saldırıya vereceği yanıtın kendileri üzerinden olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Nitekim İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de, hafta sonu CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile Tel Aviv’de görüşmüştü. Görüşmede “iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkinin” ele alındığı kaydedilmişti. 28 Aralık sonrası başlayan gösteriler sonrasında İsrail hava savunmasının yeterince hazır olmadığı gerekçesiyle ABD’nin olası bir saldırısının iptal edildiği öne sürülmüştü.

İRAN UYARDI: ‘RÜZGÂR EKEN FIRTINA BİÇER’

Tahran hattında yaklaşan “tehlikeye” karşı uyarılar giderek sertleşiyor. Tahran’ın merkezinde bulunan İnkılab Meydanı’nda bulunan bir reklam panosuna önceki gün, ABD’ye doğrudan uyarı içeren bir görsel yansıtıldı. Görsel, bir uçak gemisinin kuşbakışı görüntüsünü ve uçuş güvertesinde hasar görmüş savaş uçaklarını sergiliyor. Gemi güvertesinin cesetlerle dolu olduğu görülen görselde, kan izleri geminin arkasındaki suya kadar uzanarak ABD bayrağının çizgilerini andıran bir desen oluşturuyor. Görselin köşesinde ise “Rüzgâr eken, fırtına biçer” ifadesi yer alıyor. Meydan, sıklıkla hükümet tarafından düzenlenen mitingler için kullanılıyor ve panodaki görseller, ülke çapındaki önemli olaylara göre değiştiriliyor.

İSRAİL REFAH AÇILIŞI İÇİN ŞART KOŞMUŞTU: SON REHİNE DE BULUNDU

İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023 baskını sırasında 251 kişi ile birlikte kaçırılan ve barış sürecinin ardından cesedi bulunamadığı için İsrail’e teslim edilemeyen son rehinenin de kalıntılarına dün ulaşıldı. 24 yaşındaki polis memuru Ran Gvili’nin kalıntılarının dün Gazze’deki bir mezarlıkta bulunduğu, kimlik teyidi sonrasında İsrail’e götürüldüğü bildirildi. Gvili, 7 Ekim’de İsrail’in güneyindeki Alumim Kibbutz’unu savunmaya çalışırken hayatını kaybetmiş ve Hamas militanları tarafından kaçırılmıştı. Müzakereler sonrasında ölü ya da diri rehineleri İsrail’e teslim eden Hamas, Gvili’nin cesedinin nerede olduğuna dair arabulucularla paylaşım yaptıklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hamas hakkında “Cesedi geri getirmek için çok çalıştılar, İsrail ile birlikte çalıştılar. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. İsrail, henüz Gvili bulunmadan yaptığı açıklamada son rehinenin de bulunması halinde Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah sınırından Mısır’a yaya geçişine izin vereceğini açıklamıştı. Bu, aylar sonra ilk kez Gazzelilerin dış dünyayla temas edebileceği anlamına gelen bir gelişme olacak. Birçok Gazzelinin tedavi ya da göç amaçlı bölgeden ayrılabileceği aktarılıyor.

