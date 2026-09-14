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İran'dan Türkiye ile ilişkilere dair dikkat çeken yorum

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#İran#İran-Türkiye İlişkileri#Suudi Arabistan
İrandan Türkiye ile ilişkilere dair dikkat çeken yorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 12:28

İran, Türkiye ile ilişkisinin istenen düzeyde olduğunu belirterek, iki ülkenin her alanda özel bir bağa sahip olduğunu kaydetti. İran'ın komşularıyla ilişkilerinde sorun yaşadığı iddialarına tepki gösteren Tahran yönetimi, Türkiye ile ortak kaygıları bulunduğunu belirtti.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin "ekonomik savaşın" etkisini artırmak amacıyla ticari ortaklarına İran aleyhine girişimlerde bulunmaları için baskı yaptığını ve bu baskının etkisini artırmak adına medyayı da kullandığını söyleyen Bekayi, "İran'ın komşularıyla özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir. Birçok konuda özellikle İsrail rejiminin tahakküm kurma çabası konusunda ortak kaygılarımız ve bakış açımız mevcut. Diplomasi aygıtı, ABD'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bekayi, medyada yer alan olumsuz haberlerin bölgesel ilişkilerde, özellikle İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerinde gerilim oluşturmayı amaçladığını belirterek, "İran'ın komşularıyla, özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir." açıklamasını yaptı.

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İrandan Türkiye ile ilişkilere dair dikkat çeken yorum

"İRAN YEMEN'E MÜDAHİL OLMADI"

Suudi Arabistan'daki boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bekayi, İran'ın Yemen'deki gelişmelere müdahil olmadığını öne sürdü.

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Bekayi, "İran'ın Yemen'deki meselelere müdahalesi yok. Bölge ülkelerine Yemen konusunda gerçekleri görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

İrandan Türkiye ile ilişkilere dair dikkat çeken yorum

Yemen'de İran destekli Husiler, başlattıkları taarruz harekatı ile Babülmendep Boğazı'na komşu bölgelerde kontrolü ele geçirdi.

ABD'YE 'PSİKOLOJİK SAVAŞ' SUÇLAMASI

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündeme getirdiği, medyada sıkça yer alan ve İran'ın yer altı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na ilişkin de bilgi verdi.

Kazma Dağı çevresinde gizli bir faaliyet yürütülmediğini öne süren Bekayi, bölgede nükleer faaliyet gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin ABD'nin yürüttüğü "psikolojik savaşın" parçası olduğunu savundu.

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Bekayi, denizlerde seyrüsefer güvenliğinin tüm ülkeler için geçerli olması gerektiğini belirterek, ülkesinin seyrüsefer güvenliğinin bir baskı aracı olarak kullanılmasını kabul etmediğini ifade etti.

İrandan Türkiye ile ilişkilere dair dikkat çeken yorum

"BÖLGESEL TOPLANTI RİYAD'IN TALEBİYLE ERTELENDİ"

Bekayi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin, Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmasına ilişkin ise "Maskat toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi." açıklamasında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı dün Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında 14 Eylül'de yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini bildirmişti.

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Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanan bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı söylenmişti.

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#İran#İran-Türkiye İlişkileri#Suudi Arabistan

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