İran’dan Trump’ın açıklamalarına cevap: Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek

Haberin Devamı

Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Tahran yönetiminin daha önce de bölgenin, siyasi kumar oynanacak bir yer olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Velayeti, maceracı girişimlere derhal karşılık verileceğini defalarca ispat ettiklerini vurguladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Velayeti, yeni gerilimlerin sorumlusu ve mutabakatı bozduğunu sözlü olarak da itiraf etmekle suçladığı Trump'ı bölgeyi bir kez daha ateşe sürüklemekle eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN SİVİL HAVACILIK KURUMU, HÜRMÜZGAN HAVALİMANI'NIN KAPATILDIĞI YÖNÜNDEKİ HABERLERİ YALANLADI

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, İhvan, Hürmüzgan Havalimanı’na ilişkin açıklamada bulundu.

Hürmüzgan Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı yönündeki haberleri yalanlayan İhvan, uçuşların programlara göre devam ettiğini ve yalnızca Hürmüzgan Havalimanı değil ülkede hiçbir havalimanın kapatılmasına ilişkin NOTAM (havacılara bildiri) yayımlanmadığını söyledi.

Hürmüzgan Havalimanı Müdürü Kazım Tevessuli, daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki mevcut şartlardan dolayı Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını belirtmişti.