İran'dan Trump'a ölüm tehdidi: Tahran'da dikkat çeken afiş

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İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın parmaklıklar ardında resmedildiği ve üzerinde "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı bir afiş sergilendi.

Tahran'ın önemli noktalarından İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, ABD Başkanı Trump temsili olarak parmaklıklar ardında resmedilirken, afişin üzerine İngilizce ve Farsça tehdit mesajı yazıldı.

Meydandaki başka bir alanda ise ABD Başkanı Trump, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bitkin ve kıyafetleri parçalanmış halde tasvir edildiği resim yerleştirildi.

AFİŞTE ABD VE İSRAİL BAYRAKLARI DA YER ALDI

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Resimde, yanmış ve yırtılmış ABD ile İsrail bayrakları da dikkat çekti. Meydanda toplanan yaklaşık 500 kişi ise küçük çaplı protesto yaptı.

İran ve Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Bazı göstericiler, Trump'ın resminin bulunduğu dövizleri ayaklarının altına alarak üzerinden geçti.

Gösteriye katılan bazı kişilerin ise kefen giydikleri belirtildi.