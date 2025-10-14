İran'dan Trump'a Nobel tepkisi

Haberin Devamı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Meclisi'nde yaptığı ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına 2 ay kala harekete geçtiklerini öne sürdüğü açıklamalara sert tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'a İran'ın nükleer programı hakkında yanlış bilgi verildiğini belirterek, "İran'ın barışçıl nükleer programının silahlanmaya yaklaştığı iddiası tamamen asılsızdır. Kendi istihbarat kurumlarının da teyit ettiği üzere bu yönde herhangi bir kanıt bulunmamaktadır" dedi.

"ABD, SAVAŞ YANLILARININ ETKİSİNDE HAREKET EDİYOR"

Trump'ın göreve gelirken verdiği vaatlere değienen Abbas Arakçi, "Trump, göreve başladığında ABD'lilere ve dünyaya, İsrail'in ABD başkanlarını yıllardır kandıran yalanlarına son vereceğini ve ABD ordusunun artık savaş yanlılarının yönlendirdiği, İran'la yürütülen nükleer diplomasiyi baltalayan sonsuz savaşlara alet edilmeyeceği sözünü vermişti. Ancak bugün Orta Doğu'nun asıl zorbası, uzun süredir ABD'yi kendi çıkarları için kullanan aynı aktördür" ifadelerini kullandı.

"İRAN HALKI SALDIRININ ARDINDAN UZATILAN ELİ KABUL ETMEZ"

ABD Başkanı Trump'ın İran ile barış anlaşması yapmak istediği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Arakçi, "İran halkının, yalnızca 4 ay önce İran genelinde evlerin ve çalışma alanlarının bombalanmasına karışan bir elin uzattığı ‘zeytin dalına' nasıl inanmasının beklendiği de ayrı bir sorudur. Bu suç niteliğindeki saldırılar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binden fazla İranlının hayatına mal olmuştur. Sürekli savaşları körükleyen ve savaş suçlularıyla aynı safta yer alan birinin "barış başkanı" olarak anılması zordur. Trump ya barışın ya da savaşın başkanı olabilir, ama ikisi birden olamaz" açıklamasını yaptı.

"İRAN DİYALOGA AÇIK AMA BASKIYA BOYUN EĞMEZ"

İran'ın her zaman karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı diplomasiye açık olduğunu vurgulayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran halkı, iyi niyete iyi niyetle karşılık verir. Ancak adaletsizlik ve baskılara karşı nasıl direnileceğini de çok iyi bilir. Nitekim Tel Aviv'deki savaş yanlısı kişi bunu acı bir şekilde tecrübe etmiştir" ifadelerini kullandı.

"İRAN, İSRAİL İLE NORMALLEŞME İÇİN BAHANE EDİLMEMELİ"

Arakçi, "Ancak ABD Başkanı ile hemfikir olabileceğimiz bir nokta var. Bu da İran'ın, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda bahane olarak kullanılmaması gerektiği yönündeki görüşü. Eğer biri, tüm bölgeyi yutmak isteyen soykırımcı bir yapıyla kucaklaşırken, Filistinlileri gözden çıkarmayı seçiyorsa, bunun sorumluluğunu halkının önünde açıkça üstlenmeli ve suçu başkalarına atmamalıdır" dedi.