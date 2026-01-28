İran'dan Trump'a jet yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki protestolara yönelik müdahalelerin ardından Tahran’a karşı askeri seçeneklerin gündeme gelebileceğini ima eden açıklamaları, iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti.

Trump’ın çıkışı, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına yol açtı.

"GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE KARIŞILIK VERİRİZ"

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran'ı hedef alarak "Zaman daralıyor. Anlaşma yapın" açıklamasına sert yanıt verdi.

Tahran yönetimi, Washington’un geçmişte Afganistan ve Irak’ta izlediği politikaların ağır bedeller doğurduğunu vurguladı.

İran’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Afganistan ve Irak savaşlarına dikkat çekilerek, “ABD, Afganistan ve Irak’ta girdiği savaşlarda 7 trilyon dolardan fazla kaynak harcadı ve 7 binden fazla Amerikalı askerini kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, İran’ın karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde diyaloğa açık olduğu belirtilirken, olası bir askeri baskıya karşı net bir uyarı yapıldı. İran, “Karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde diyaloğa hazırız. Ancak baskı altına alınmamız halinde kendimizi savunur ve daha önce görülmemiş bir şekilde karşılık veririz.” mesajını verdi.

"HER ÜS VE NOKTAYI VURACAĞIZ"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran yönetiminin mevcut aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı’na konuşan Garibabadi, “Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen bir müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz.” dedi.

ABD'nin saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin konuşan Garibabadi, “Bize karşı saldırı düzenlenen her üs veya noktayı hedef alacağız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran’ın vereceği cevabın sadece orantılı olmayacağını biliyorlar. Cevabımız, bir daha saldırımayı akıllarından bile geçirmeyecek şekilde tasarlandı.” değerlendirmesinde bulundu.

TAHRAN’DA ABD KARŞITI AFİŞLER ASILDI

ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesi ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından, başkent Tahran’da ABD karşıtı afişler asıldı. Kentin çeşitli noktalarında yer alan afişler dikkat çekti.

Haberin Devamı

Devrim Meydanı'na asılan afişte, Basra Körfezi'ne seyrettiği bildirilen ABD gemilerindeki uçakların parçalanmış hali görüldü. Afişin sağ üst köşesinde, Farsça ve İngilizce "Rüzgar eken, fırtına biçer" yazıldı.

Bir başka afişte ise ABD ve İsrail bayrağına sarılı tabutlar ve üzerinde İngilizce ve İbranice "askerlerinize dikkat edin" yazısı yer aldı.

İRAN BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Trump’ın açıklamaları, İran’ın başkenti Tahran’da yayımlanan gazetelerde de geniş yer buldu. İran basını, ABD Başkanı’nın sözlerini öne çıkararak gelişmeleri manşetlerine taşıdı.

Haberin Devamı

İRAN: ÇIKARLARA DAYALI DİYALOĞA HAZIRIZ ANCAK SALDIRIYA SERT KARŞILIK VERİRİZ

İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı müzakereye hazır olduğunu ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceğini duyurdu. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımı alıntılanarak yanıt verildi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.