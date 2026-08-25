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İran'dan Trump'a dev afişle yanıt

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#Donald Trump#İran Savaşı#Dev Afiş
İrandan Trumpa dev afişle yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 15:31

ABD ile İran arasındaki gerilim, Washington yönetiminin ekonomik savaş ilanıyla zirveye çıktı. Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın mağlup edildiği açıklamasına başkente astığı dev afişle yanıt verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşta zafer ilan etmesine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran yönetimi, Trump'ın görseline yer verilen dev afişte, ABD'nin mağlup olduğunu belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da ABD karşıtı dev bir afiş asıldı. Tahran'daki Rah Ahen Meydanı'na asılan afişte, Farsça ve İngilizce "Büyük zafer" ifadesine yer verildi.

İrandan Trumpa dev afişle yanıt

TRUMP'IN İRAN'DA ÇÖKÜŞ İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askerlerinin önemli bir kısmına maaş ödeyemediğini belirterek ülkede "büyük bir insani kriz" yaşandığını öne sürmüştü.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, ""Çöküş sürecindeki İran, ordusunun büyük bir kısmına maaş ödemiyor. Aynı zamanda, protesto etmedikleri halde bile protestocuları daha önce hiç görülmemiş boyutlarda katlediyor. Bu, devasa boyutlarda bir insani kriz ve hemen durdurulmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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#Donald Trump#İran Savaşı#Dev Afiş

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