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Haber Giriş: 08.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İran’dan suikast açıklaması: Yapay zekâ onun yüzünü hedef aldı

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İran’dan suikast açıklaması: Yapay zekâ onun yüzünü hedef aldı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fadavi, 27 Kasım’da öldürülen ülkenin nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen ve “yapay zeka”ya sahip bir silahın kullanıldığını öne sürdü.

Açıklamasında Fadavi, silahın bir kamyonetin üstüne yerleştirildiğini vurgulayarak, “Silah yalnızca Fahrizade’nin yüzünü hedef aldı. Kendisine yalnızca 25 santimetre mesafedeki eşinin burnu bile kanamadı” dedi. Suikast sonrası kamyonetin patlatıldığını da kaydeden Fadavi, “Kamyonete yerleştirilen otomatik silah, Fahrizade’nin yüzüne odaklanan ve yapay zeka kullanan akıllı bir uydu sistemiyle donatılmıştı” ifadelerini kullandı.

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