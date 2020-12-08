İran’dan suikast açıklaması: Yapay zekâ onun yüzünü hedef aldı

Açıklamasında Fadavi, silahın bir kamyonetin üstüne yerleştirildiğini vurgulayarak, “Silah yalnızca Fahrizade’nin yüzünü hedef aldı. Kendisine yalnızca 25 santimetre mesafedeki eşinin burnu bile kanamadı” dedi. Suikast sonrası kamyonetin patlatıldığını da kaydeden Fadavi, “Kamyonete yerleştirilen otomatik silah, Fahrizade’nin yüzüne odaklanan ve yapay zeka kullanan akıllı bir uydu sistemiyle donatılmıştı” ifadelerini kullandı.