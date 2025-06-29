İran’dan sonra Gazze’de savaş sona erecek mi? Trump: Haftaya ateşkes olabilir

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde “önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini” söyledi. Trump, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump, “Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum” yanıtını verdi. Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine “sık sık sorulduğunu” belirterek, “Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm” ifadesini kullandı.

‘FIRSAT KAÇIRILMASIN’

Trump’ın bu açıklamayla neyi kastettiği açıklık kazanmazken arabulucu ülkelerden Katar’dan da İran’da krizin yatışması sonrasında Gazze’de açılan fırsat penceresinin kaçırılmaması çağrısı gelmesi dikkat çekti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el Ensari, Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği mülakatta, Doha’nın diğer arabulucu ülkeler ABD ve Mısır ile birlikte İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin yarattığı ivmeyi Gazze görüşmelerini yeniden başlatmak için kullanmaya çalıştığını söyledi. Ensari, “Eğer bu fırsat penceresini ve momentumu kullanmazsak, bu yakın geçmişte birçokları arasında kaybedilmiş bir fırsat olacaktır. Bunu bir daha görmek istemiyoruz” diye konuştu.

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GAZZE’DE DRAM SÜRÜYOR

Öte yandan Gazzeliler kavurucu sıcak altında İsrail saldırıları, açlık ve susuzluğu karşı ölüm kalım savaşı veriyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saat içerisindeki saldırılarında 81 kişinin öldüğünü, 422 kişinin de yaralandığını bildirdi. Resmi can kaybı ise 56 binin üzerinde.

TRUMP DOKTRİNİ BU MU: ‘MAKSATLI STRATEJİK BELİRSİZLİK’

ABD başkanları iktidarda oldukları kendi dönemleriyle ilgili doktrinler geliştirirken ‘barış’ vaadiyle gelen ama kendini Ortadoğu’da savaşın içinde bulan ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika doktrininin ne olacağı tartışma konusu. Trump’ın aynı konuda kafa karıştırıcı açıklamalar yapmasıyla ilgili Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın müzakerelerde kendisine koz sağlamak için dış politikada “maksatlı stratejik belirsizlik” uyguladığını söyledi.

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‘LİDERLER ONDAN KORKUYOR’

Leavitt, “Dünya liderleri ondan korkuyor, ona saygı duyuyor ve söylediği her kelimeyi önemsiyor” dedi. Leavitt, Trump’ın karmaşık küresel olaylara tepki vermek yerine onları şekillendirdiğini öne sürerek, tüm komutanın kendisinde olduğunu iddia etti. Leavitt, “Dünya Donald Trump yüzünden değişti. Donald Trump dünya yüzünden değişmedi” dedi. Wall Street Journal gazetesine göre ise bazı analistler Trump’ın net bir dış politika dünya görüşüne sahip görünmediğini söylüyor. Stimson Center düşünce kuruluşunda ABD’nin Büyük Stratejisini Yeniden Hayal Etmek programının direktörü Christopher Preble, “Donald Trump’ın yaptıkları arasında tutarlı, stratejik olarak tutarlı bir konu bulmak zor” dedi.

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AKIL KARIŞTIRICI HAMLELER

Trump başta İsrail’in ABD’nin İsrail’e yönelik hava saldırılarına katılmama konusunda ayak diretirken daha sonra B-2 bombardıman uçaklarının İran’ın nükleer tesislerini vurması için onay vermişti. İsrail-İran ateşkesinin sağlanmasında etkili olan Trump, Tahran ile nükleer bir anlaşma istenip istenmediği konusunda da farklı açıklamalar yapmıştı. Geçen hafta NATO zirvesinde “Belki bir anlaşma imzalarız” diyen Trump sonra da “Gerekli olduğu düşünmüyorum” demişti. İki gün sonra ise anlaşmaya açık olduğunu, ama gerekirse İran’ı yeniden vurabileceklerini de söyledi.