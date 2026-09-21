İran'dan savaşı farklı coğrafyalara yayma tehdidi

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Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhibbi, ABD'nin İran'a yönelik​​​​​​​ olası yeni saldırısına ilişkin, "eğer yeni bir saldırı olursa savunmalarının ve saldırılarının ciddi şekilde değişeceğini ifade etti. Muhibbi, "yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceklerini" kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini değerlendiren Muhibbi, şunları dile getirdi:

"Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz. Yeni kabiliyetlerle donatılmış yeni silahlı sahaya süreceği ve dünya şaşkına dönecek. Hedefimiz eski hedeflerimiz değil. Henüz saldırılmamış yeni hedefler belirledik."

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İran'ın uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olduğunu söyleyen Muhibbi, "Bize göre savaşın çeşitli aşamaları olur. Savaş bitmez ve devam eder. Devrim Muhafızları, savaşa zaten hazırdı şimdi daha da hazırlıklı." diye konuştu.

'ABD HEGEMONYASI BİTTİ'

Devrim Muhafızları Ordusu'nun şu ana kadar ABD ile irtibat kurmadığını ve silahlı kuvvetlerin diplomasiye dahil olmadığını söyleyen Muhibbi, ordunun temel görevinin ülkeyi savunmak olduğunu söyledi. Muhibbi, bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini, yeni düzeni ABD'nin değil İran'ın belirlediğini savundu.

ABD'nin yıllarca yüksek savunma kapasitesine sahip olduğu algısıyla bölge ülkelerinde askeri üsler kurduğunu savunan Muhibbi, bu üslerin İran tarafından vurularak kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.