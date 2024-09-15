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İran'dan Rusya'ya balistik füze iddialarına tepki

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#İran#Füze#Rusya
İrandan Rusyaya balistik füze iddialarına tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 12:38

İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Tahran'ın diğer ülkelere balistik füze verdiğine ilişkin G7 ülkelerinin iddialarını yalanladı.

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İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Mehr Haber Ajansı'na "Meclis olağan toplantısında bazı Avrupa ülkelerinin İran aleyhindeki açıklamaları ele alındı ve İran'ın hiçbir ülkeye balistik füze vermediği ve vermeyeceği vurgulandı." açıklaması yaptı.

İranlı yetkili, söz konusu iddiaların İsrail'in Avrupa ülkelerine yaptığı baskılar neticesinde ortaya çıktığını öne sürdü.

Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran, Ukrayna savaşında Rusya'ya balistik füze vermekle suçlanmıştı.

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#İran#Füze#Rusya

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