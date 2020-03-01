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Haber Giriş: 01.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İran’dan Rusya’sız Suriye zirvesi teklifi

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İran’dan Rusya’sız Suriye zirvesi teklifi
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İdlib’deki saldırının ardından dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya’nın yer almadığı bir Suriye zirvesi teklifinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye-İran-Suriye ortak zirvesi yapılması önerisinde bulundu. İran’ın teklifinde Rusya’nın dışarıda bırakılması ise dikkat çekti.

TELEFON TRAFİĞİ

Ruhani, Erdoğan’ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı ve Astana süreci kararlarına tüm katılımcı ülkelerin (Türkiye-İran-Rusya) uyması gerekliliği konularına vurgu yaptığı kaydedildi. Bu görüşmede İran ayrıca, Astana sürecinin devamı ve Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine hazır olduklarını dile getirdi. Bu arada Rusya lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin, “Telefon görüşmesinde Putin, Suriye krizinin çözümüne ilişkin ilgili tüm konuların, Türkiye ve Rusya arasında Moskova’da önümüzdeki günlerde yapılacak üst düzeyli zirvede detaylıca ele alınacağını ifade etti” açıklamasını yaptı.

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