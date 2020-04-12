İran’dan riskli korona adımı

Bazı milletvekillerinin salgın nedeniyle ülke genelinde karantina uygulama çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin “çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen işletmelerin gerekli sağlık kurallarına uyarak” faaliyetlerine yeniden başlaması talimatı dünden itibaren başkent Tahran dışındaki eyaletlerde uygulanmaya başlandı.

RİSKLİ İŞLER KAPALI

‘Akıllı Sosyal Mesafe Planı’ adı verilen plana göre, ülke genelindeki ‘düşük riskli’ iş ve işletmeler faaliyetlerine başlarken, başkent Tahran’daki işletmeler ise 18 Nisan’da açılacak. Açılmasına izin verilen işletmeler sıkı denetimlere tabi tutulacak ve sağlık kurallarına uymadıkları tespit edilen işletmeler ise mühürlenecek. İran Esnaf Odası, önceki günlerde salgın için yüksek risk oluşturan iş ve meslek gruplarını açıkladı. Buna göre, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, yüzme havuzları, saunalar ve güzellik salonları gibi işletmeler yüksek risk grubunda sayılarak, açılmalarına izin verilmedi. Ülke genelindeki devlet kurumlarında görev yapan memurlar için de mesai saatleri 07.00- 14.00 arasında olacak şekilde düzenlendi.

İŞSİZLİK ENDİŞESİ

İran devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde kısıtlamaların kaldırılmasıyla özellikle başkent Tahran’da olmak üzere ülke genelinde bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Bu da virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdi. Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, uzun süreli tatillerin 4 milyon kişiyi işsiz bırakabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise ülke çapında karantina uygulamasının etkili olmayacağı için uygulanmadığını ifade etti. İran’da koronada can kaybı dün 125 artarak 4.357’ye çıktı, vaka sayısı ise 70 bin 29’a yükseldi.

‘GRİP DEDİLER KORONA ÇIKTI’

Amerikan Washington Post gazetesi, İran’da COVID-19’a yakalanan ya da yakınları hastalanan kişilere ulaşarak bunları kimlik bilgisini değiştirerek aktardı.

* 23 yaşında Tahranlı işsiz öğretmen: Şubat ayı sonunda Meşhed’de enfekte oldum. Riskli olduğunu bilsem gitmezdim. 5 ayrı doktora gittim influenza dediler. Sonra solunum yetmezliği ile hastaneye kaldırıldım. 5 gün annemle yoğun bakımda kaldım. Altı gün sonra test sonuçları geldi. Benimki pozitif, anneminki negatif çıktı. Bir hafta yürüyemedim. Taburcu oldum. 24 gün geçti, ama hâlâ böbrek ağrım var. Yürümek beni yoruyor.

* 51 yaşındaki kocası ölen Maedah: Şubat sonunda nefes alma zorluğuyla eşim hastaneye gitti. İki gün sonra öldü. Herhangi bir soğuk algınlığı sendromu yoktu. Sadece nefes alma zorluğu vardı. Hastanede ateşi çıktı. Diyaliz hastasıydı, böbrekleri iflas etti. Kalp krizi sonucu eşim öldü. Hastanede o kadar hasta ve kaos olmasa yaşayabilirdi. İnsanlar paniklemesin diye gerçek rakamların verildiğini sanmıyorum.

* Babası hasta olan mimarlık öğrencisi Aylin (20): Babam koronaya yakalandı ve mart ayı sonunda taburcu oldu. Onu iki aydır görememiştim. Fiziksel ve psikolojik olarak baskı altında. Taburcu ettiklerinde hâlâ semptomları vardı. Böbrek yetmezliği var, evde karantinada tutulamaz, çünkü birkaç gün arayla diyalize gidiyor. Taburcu etmemeleri gerekirdi, ama hastanede yer yokmuş.