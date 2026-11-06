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İran'dan "olası nükleer saldırıya karşı iyot tabletler dağıtılıyor" iddiasına açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İran#Sağlık Bakanlığı#Nükleer Tehdit
İrandan olası nükleer saldırıya karşı iyot tabletler dağıtılıyor iddiasına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 23:46

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, “Kazma Dağı çevresinde yaşayanlara iyot tabletleri dağıtılıyor” şeklindeki iddiayı doğrulayacak herhangi bir açıklamanın bulunmadığını ifade etti.

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Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsfahan’daki Kazma Dağı yakınlarında yaşayanlara olası nükleer saldırı için iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Kirmanpur, “Sağlık Bakanlığından hiçbir yetkili Times’a açıklama yapmadı ve Bakanlığa atfedilen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık sistemi, çocuklara dahi acıması olmayan düşmanın çeşitli senaryolarına ve tehditlerine karşı hazırdır. Savaş hali ilan etmek Sağlık Bakanlığının yetkisinde değildir ve bu şartlarda teyit edilmemiş haberlerin yayılması sorumsuzluktur.” ifadelerini kullanırken, iyot tableti dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

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The Times, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kazma Dağı çevresindeki halka olası bir nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddiaları kabul ettiğini ve yetkililerin "Evet, iyot dağıtıyoruz. (ABD Başkanı) Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir.” açıklamasında bulunduğunu öne sürmüştü.

 

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#İran#Sağlık Bakanlığı#Nükleer Tehdit

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