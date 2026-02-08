×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran'dan nükleer tesis uyarısı: Patlamamış bombalar var

Güncelleme Tarihi:

#İran#Nükleer Tesisler#ABD-İran Gerilimi
İrandan nükleer tesis uyarısı: Patlamamış bombalar var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 12:53

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 12 gün savaşında ABD tarafından vurulan nükleer tesislerde henüz patlamamış bombalar olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Haber Ajansı'na (YJC) göre, Erakçi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye, ABD tarafından hedef alınan nükleer tesisleri ziyaret etmek için özel bir yasa ya da protokolün olup olmadığını sorduğunu, Grossi'nin ise "Hayır, bu konunun benzeri yok" şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Bu cevap sonrasında İranı Bakan, "Ben de ona, ziyaretlerden önce bir protokol olması gerektiğini söyledim. Çünkü güvenlik ve emniyet konuları söz konusu. Patlamamış bombalar var ve üzerinde anlaşmamız gereken meseleler bulunuyor. Bu konularda mutabakat sağlandıktan sonra denetimler yapılmalıdır. Bu çerçevede Ajans ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

İrandan nükleer tesis uyarısı: Patlamamış bombalar var

Haberin Devamı

'MÜZAKERELERİN SONUCU BELİRSİZ'

Öte yandan Erakçi, Tahran'daki "Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi"nde düzenlenen "İran Dış Politikası ve Dış İlişkiler Tarihi Ulusal Kongresi"nde yaptığı konuşmada, ABD'ye güvenmediklerini dile getirerek, müzakerelerin sonucunun belirsiz olduğunu söyledi.

Gözden KaçmasınABD ile İran arasında savaş seçeneği halen masada: Temel anlaşmazlıklar sürüyorABD ile İran arasında savaş seçeneği halen masada: Temel anlaşmazlıklar sürüyorHaberi görüntüle

Erakçi, "Herşeyi denediler başarılı olamadılar. Şimdi tekrar müzakere masasına döndüler. Bu da (müzakerelerin nereye varacağı) belli değil zaten. Onlara (ABD'ye) güvenmiyoruz. Hile yapma ihtimalleri var. İran'da tüm kurumlar bu gelişmelerden bağımsız bir şekilde görevlerini yerine getirmeliler." dedi.

İrandan nükleer tesis uyarısı: Patlamamış bombalar var

Uranyum zenginleştirmede sıfır zenginleştirmeyi kabul etmeyeceklerini dile getiren Erakçi, "İran’ın nükleer programının amaçlarına ilişkin bir endişe varsa, diplomasi yoluyla yanıt vermeye, şeffaflık sağlamaya ve güven tesis etmeye hazırız. Ancak yalnızca başkalarının isteği doğrultusunda sıfır zenginleştirme dayatılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHamastan silahsızlandırma planına itiraz: Filistin halkını savunmasız bırakırHamas'tan silahsızlandırma planına itiraz: Filistin halkını savunmasız bırakırHaberi görüntüle

İranlı Bakan, İran’ın uranyum zenginleştirmesinin meşru hakkı olduğunu ve bu konusundaki ısrarının yalnızca teknik ya da ekonomik nedenlere dayanmadığını kaydetti.

İrandan nükleer tesis uyarısı: Patlamamış bombalar var

12 GÜNLÜK SAVAŞ

İsrail, 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Gözden Kaçmasınİtalyada Kış Olimpiyatlarının ilk gününde peş peşe sabotaj eylemleriİtalya'da Kış Olimpiyatları'nın ilk gününde peş peşe sabotaj eylemleriHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Nükleer Tesisler#ABD-İran Gerilimi

BAKMADAN GEÇME!