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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

İran'dan 'nükleer' karar!

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İran'dan 'nükleer' karar!

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin faaliyetinin "acil durum" üzerine geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

İran Elektrik Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Gulamali Rahşanimehr, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, acil durum nedeniyle Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Yaşanan acil durumun nedeniyle ilgili bilgi vermeyen Rahşanimehr, elektrik üretiminin 1000 megavat düşeceğini ve bunun da elektrik kesintilerine yol açabileceğini ifade etti.

Rahşanimehr ayrıca, kripto para madencilerinin Tahran'ın tükettiği elektriğin neredeyse yarısını tükettiklerini belirterek, geçen hafta 3 binden fazla kripto para üretim cihazına el koyduklarını kaydetti.

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