İran'dan 'nükleer' çıkışı: ABD ile aynı fikirdeyiz

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran’da İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin 36’ncı ölüm yıl dönümü öncesi düzenlenen törende konuştu. Bakan Arakçi, Humeyni’nin yalnızca devrimin değil, İran’ın dış politikasının da mimarı olduğunu belirterek, "Bizim izlediğimiz yol, onun dış politika anlayışına dayanıyor ve bu politikanın temelinde yabancı egemenliğinin reddi var. ‘Ne Doğu ne Batı’ politikası da buradan kaynaklanıyor. İran, yabancı egemenliğini kabul etmez. İmam Humeyni de bunu her zaman vurgulamıştır. Anayasamızın ilk maddesinde de İran’ın zulüm, zorbalık, tahakküm ve boyun eğmeyi reddettiği açıkça belirtilmiştir. Bu yaklaşım, hareketimizin temelidir ve bugün de geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

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"ZENGİNLEŞTİRME İRAN İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

İran’ın nükleer enerjiye ve uranyum zenginleştirmeye verdiği öneme dikkat çeken Arakçi, "Nükleer enerji ve zenginleştirme, İran için hayati öneme sahip. Ancak müzakerelerde en temel önceliğimiz, her zaman tahakkümün reddi olmuştur. ‘Zenginleştirme yapmamalısınız’ dayatması, açık bir tahakkümdür. Biz neden zenginleştirme yapmayalım? Bu, İran halkı tarafından asla kabul edilemez" dedi.

"NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAK BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Nükleer konudaki tutumlarının net olduğunu belirten Arakçi, "Nükleer silaha sahip olmak bizim için kabul edilemez ve bu konuda karşı tarafla aynı görüşteyiz. Ancak onlar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı kalmadılar. Sadece kendi endişelerine dayanarak İran halkını ve gelecek nesilleri haklarından mahrum edemezler. Barışçıl nükleer enerjiye sahip olmak İran’ın en doğal hakkıdır" şeklinde konuştu.