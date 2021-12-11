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İran'dan nükleer anlaşma mesajı

#İbrahim Reisi#İran#Nükleer Anlaşma
İrandan nükleer anlaşma mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine yönelik yaptığı açıklamada, “ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırması halinde iyi bir anlaşma mümkün” dedi.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da yabancı ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri ile düzenlenen toplantıda konuştu.

Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine değinen Reisi, “ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırması halinde Washington yönetimi ile iyi bir anlaşma mümkün” dedi. İran’ın müzakerelerde ciddi olmadığı yönündeki iddiaları yalanlayan Reisi, nükleer müzakerelere iki taslak metin sunduklarını belirterek, “Sunduğumuz iki taslak metin ile ciddiyetimizi gösterdik. Buna karşılık karşı taraf yaptırımları kaldırırsa iyi bir anlaşma mümkün olur. Biz İran olarak böyle bir anlaşmanın peşindeyiz” dedi. Reisi, “Düşmanlarımız yaptırım kozunu bize karşı kullanmaya devam ederse biz de eli, kolu bağlı oturacak değiliz. İran bu noktada bir çok seçeneğe sahip” ifadelerini kullandı. İran’ın bölge ticaretinde payının çok düşük olduğuna işaret eden Reisi, “Irak ve Suriye gibi ülkelerde ticari payımız çok düşük. Bunu artırmamız gerekiyor” dedi.

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#İbrahim Reisi#İran#Nükleer Anlaşma

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