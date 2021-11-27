İran'dan nükleer anlaşma mesajı:

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 29 Kasım’da Avustralya'nın başkenti Viyana’da yeniden başlayacak nükleer müzakerelere ilişkin konuştu. Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinde ciddi olduklarını belirterek, “Tüm hazırlıklarımız iyi bir anlaşmaya varma yönünde. Umut ediyorum Viyana görüşmelerinde ileriye dönük başarılı ve sağlam adımlar atabiliriz” ifadesini kullandı.

TÜM ÇABALARIMIZ İYİ BİR ANLAŞMA YÖNÜNDE



Nükleer anlaşma ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin İran için önemli olduğunu ifade eden Abdullahiyan, “Önümüzdeki günlerde Viyana görüşmelerine başlayacağız. Hem bölge ülkeleri hem de Avrupa ülkeleri ile önemli temaslarımız oldu. Tüm çabamız iyi bir anlaşmaya varma yönünde. Elbette bunun için karşı tarafın da tüm taahhütlerine uyması gerekiyor” dedi. Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinde İran’ın çıkarlarının gözetilmesinin gerektiğini belirterek, “Viyana müzakerelerinde İran milletinin hukukunu ve çıkarlarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için tüm ABD yaptırımları kaldırılmalı” ifadelerini kullandı.



Abdullahiyan, “İran İslam Cumhuriyeti elleri bağlı kalmayacak. Bize karşı farklı seçenekler masada olsa da biz Viyana müzakereleri ile başlangıcı yapıyoruz. Müzakere ve anlaşma konusunda biz ciddiyiz ve umut ediyorum karşı taraftan da aynı ciddiyeti görürüz” dedi.