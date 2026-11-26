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Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği saldırıda "hayati önem taşıyan" bir tesisin hedef alındığını kaydetti.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasına giren İran'a ait çok sayıda İHA'nın tespit edildiği ve saldırıyı engellemek amacıyla hava savunma sistemleriyle müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

İran, haftalar sonra ilk kez bir bölge ülkesini hedef aldı. Saldırıdan önce İran tarafından herhangi bir uyarı yapılmadı. İranlı yetkililer, daha önce ABD'nin ülkeye yönelik ablukasına sessiz kalmayacaklarını dile getirmişti.

Öte yandan, ABD merkezli Uluslararası Bilim ve Güvenlik Enstitüsü, İran'ın İsfahan ve Natanz nükleer sahaları arasında yer altına gömülü ve tahkim edilmiş bir tesisin inşasını hızla sürdürdüğünü öne sürdü.

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SALDIRI SONUCU HASAR OLUŞTU

Açıklamada, düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İtalya'nın ANSA Haber Ajansı, saldırıda 2 İtalyan vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, saldırıda ayrıca hasar meydana geldiği belirtildi.

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Açıklamada, Kuveyt ordusunun ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiği duyuruldu.

GİZLİ TESİS İNŞAATI SÜRÜYOR

Uluslararası Bilim ve Güvenlik Enstitüsünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, tespit edilen Behçetabad Yer Altı Tesisi'nin bir dağın içine inşa edildiği iddia edildi.

Açıklamada, İran'ın bu türden çok sayıda dağınık tesis kurduğu bilinmesine rağmen Behçetabad tesisinin inşaat hızıyla alışılmışın dışında olduğu belirtilerek, tesisin İsfahan nükleer sahası ile Natanz nükleer sahası yakınlarındaki Kazma Dağı'nın tam ortasında ve her iki yöne 62 kilometre mesafede yer aldığı savunuldu.

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ABD ulusal güvenlik kurumlarıyla işbirliği yapan uydu şirketi Vantor'un Sentinel-2 uydu görüntülerini inceleyerek sahanın inşa kronolojisini çıkardığı aktarılan açıklamada, 7-12 Aralık 2025'te tesisin idari alanı ve girişi olacak bölgede ilk inşaat ve arazi temizleme belirtilerinin görüldüğü, 11 Ocak 2026'da ise idari alandan gelecekteki tünel kompleksine uzanan yeni bir yol yapımına başlandığı belirtildi.

TESİSİN İŞLEVİ TESPİT EDİLEMEDİ

Açıklamada, 3 Nisan 2026'da doğu tüneli alanında ilk faaliyet belirtilerinin tespit edildiği, 28 Nisan'da hafriyat yığınının gözlemlendiği ve 12 Haziran'da tünel kompleksinin batı kısmını oluşturan ikinci tünel alanının ortaya çıkmaya başladığı kaydedildi.

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Vantor tarafından sağlanan 24 Kasım 2026 tarihli görüntü üzerinde kilit alanların konumu ile inşaat durumunun işaretlendiği savunulan açıklamada, tesisin işlevinin şu aşamada net olmadığı ve doğru bir değerlendirme için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte sahanın güvenliği, inşaatın niteliği ve hızı ile İran'ın geçmişteki inşaat uygulamaları dikkate alındığında, tesisin amacının füze veya diğer büyük silah sistemleri gibi çeşitli askeri işlevlerle ilgili olması muhtemeldir. Nükleer bir amaç taşıdığı ihtimali de göz ardı edilemez."

SAHA 5 BİN HEKTARLIK ALANI KAPLAYACAK

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Açıklamada, İran'ın yakın zamanda dış çevre güvenlik bariyerini kurmaya başladığının tespit edildiğine ve mevcut görüntülerden en dış fiziksel güvenlik çemberinin muhtemel sınırlarının ayırt edilebildiğine dikkat çekilerek, tamamlandığında sahanın yaklaşık 5 bin hektarlık bir alanı kapsamasının beklendiği duyuruldu.

Enstitünün yakında yayımlayacağı raporda, sahanın ayrıntılarını ve 2025'ten bu yana kaydedilen inşaat ilerlemesini gösteren ek görüntülere yer vereceği bilgisi verildi.