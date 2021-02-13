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GeriDünya İran'dan korkutan açıklama: Mutasyonlu virüs tüm ülkeye yayıldı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 19:10 | Son Güncelleme:

İran'dan korkutan açıklama: Mutasyonlu virüs tüm ülkeye yayıldı

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İran'dan korkutan açıklama: Mutasyonlu virüs tüm ülkeye yayıldı
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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantının hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını belirterek vatandaşları tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çağırdı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Nemeki, salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'la mücadelede kendilerini zor günlerin beklediğini söyleyen Nemeki, başkent Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını kanıtladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir." dedi.

Sağlık Bakanı, Kovid-19'la mücadelede halka alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

İran'da Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk kez 5 Ocak'ta görüldüğü açıklanmıştı.

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