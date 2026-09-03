İran'dan kilit önemdeki iki üsse 'Yıldırım' operasyonu! İsrail'den 'büyük savaş' tehdidi

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın olası bir saldırısı durumunda ülkenin tüm ulusal, askeri ve sivil altyapısını hedef alacaklarını belirterek "İran'ı Taş Devri'ne geri döndüreceklerini" dile getirdi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in suikastla öldürülmesini hatırlatan Katz, İran'ın son zamanlarda saldırmaktan kaçınmasının nedenini "çok iyi bildiklerini" ifade etti.

Katz'ın uyarısı, İsrail'in Lübnan'da yeni bir büyük çaplı taarruza hazırlandığının öne sürülmesinden kısa süre sonra geldi. İsrail'in güney Lübnan'daki kilit bölgelerden Ali et-Tahir Tepesi'ni ele geçirmek için harekete geçeceği iddia edilmişti. İranlı yetkililer, daha önce bölgenin "kırmızı çizgileri" olduğunu ve böyle bir hamleyi yanıtsız bırakmayacaklarını söylemişti. Tel Aviv, İran ile çatışmalar durmuş olmasına rağmen son dönemde Tahran yönetimine yönelik tehditlerini artırdı.

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İran ordusu, ABD ile yeniden başlayan çatışmalarda "Yıldırım" operasyonlarının 31. dalgasını düzenlediğini duyurdu. Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD askerlerinin kullandığı iki üssün hedef alındığını belirten İran, üslerin ABD operasyonlarında kritik rol oynadığını vurguladı. Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine yanıt olarak, "ABD'yi karanlık ayların beklediğini" belirtti.

'KISITLAMA OLMAKSIZIN SALDIRI' TEHDİDİ

Katz, Roş Haşana bayramı öncesinde Savunma Bakanlığı çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, İran'ın olası bir saldırısına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Katz, İran'ın İsrail'e saldırmasının İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF) "her türlü kısıtlamadan kurtaracağını" belirtti.

"İran'daki tüm ulusal, askeri ve sivil altyapıyı, enerji altyapısı da dahil olmak üzere, yok edeceğiz. İran'ı Taş Devri'ne geri döndüreceğiz" ifadelerini kullanan İsrailli Bakan, detay vermeden İran yönetiminin son zamanlarda İsrail'e saldırmaktan kaçınmasının nedenini "çok iyi bildiklerini" vurguladı.

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Katz, ABD'nin İran'a uyguladığı ağır ekonomik baskının Tahran yönetimini yıkımın eşiğine itmesinin olası olduğunu savunarak, "Onlara güç kullanarak saldırdık. Nükleer programlarını yok ettik, Hamaney'i suikastle öldürdük ve stratejik yeteneklerine ciddi zarar verdik" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE SALDIRI

İran ordusu, Kuveyt'teki Ahmed El-Cabir Hava Üssü ile BAE'deki El Minhad Hava Üssü'ne yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Saiqa" (Yıldırım) adı verilen operasyonun 31. aşaması kapsamında uydu iletişim sistemleri, ekipman depoları ve savaş uçağı hangarlarının hedef alındığı belirtildi.

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İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının haberine göre, saldırılarda füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldı. İran ordusu, Ahmed El-Cabir Üssü'nün bölgedeki ABD güçlerini ve hava operasyonlarını desteklemede "kilit rol" oynadığını kaydetti. El Minhad Üssü'nün ise yabancı güçlerin hava hareketliliği için önemli bir merkez olduğu belirtildi.

İran ordusu, saldırıların önceki kayıpların misillemesi olduğunu duyurarak, daha fazla saldırıya yanıtın "sert ve yıkıcı" olacağı ve "nihai zafere kadar" devam edeceği uyarısında bulundu.

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"ABD'Yİ KARANLIK AYLAR BEKLİYOR"

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, X hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'liler benzin ve yakıt stoklamayı düşünmeye başlamalı. ABD ekonomisini karanlık aylar bekliyor" ifadelerini kullandı.

Arif, İran'ın yanıtının "asimetrik" ve "çok katmanlı" olacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ı "her an" vurmaya hazır olduğunu ancak yenilenen çatışmaların "çok uzun" sürmesini beklemediğini dile getirmişti. Trump ayrıca Washington'un Hürmüz Boğazı üzerinde "neredeyse tam kontrole" sahip olduğunu iddia etmişti.

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BÖLGEDE TANSİYON ZİRVEDE

Times of Israel'in haberinde, İran ile İsrail arasındaki gerilimin, son haftalarda tırmanışa geçtiğine dikkat çekildi. İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki İran hedeflerine yönelik saldırıları, Tahran yönetiminin tepkisini çekiyor. İran'ın el-Tahir bölgesinde askeri danışmanlarının bulunduğu ve İsrail'in bu bölgeye yönelik bir saldırı planladığı istihbarat çevrelerinde konuşuluyor.

İran yönetimi, el-Tahir'e olası bir saldırıyı kırmızı çizgisi olarak görüyor. Bölgedeki gelişmeler, İsrail ile İran arasında doğrudan bir çatışma riskini artırırken, uluslararası toplum tansiyonun düşürülmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.