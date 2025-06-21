İran’dan kaçanlar anlatıyor... Gökyüzü yarılıp açıldı sandık

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İSRAİL saldırıları nedeniyle sınır kapılarından Türkiye’ye giriş yapan İranlılar, savaşın dehşetini anlatıyor. AFP muhabirine konuşan 27 yaşındaki Lida Pourmomen, bombardımanı, “Sanki gökyüzü yarılıp açıldı sandım” sözleriyle anlatırken, Mehran Ataei ise çatışmaların ilk iki gününde insanların çok önemsemediğini ve kısa sürede biteceğini düşündüklerini ancak daha sonra panik başladığını anlattı. İran’dan kaçanlar bombardımanın yanı sıra kısıtlı internet erişimi, hacklenmeler nedeniyle bankalardan para çekimlerinde yaşanan sorunlar ve gıdaya erişimdeki sorunlarına da dikkat çekti.

‘ÇOK STRESLİYDİ’

Saldırıya Tahran’da yakalanan Mehran Ataei, “İlk iki gün insanlar bitecek diye bekledi. Ancak gerilim tırmandı ve insanlar gerçekten paniklemeye başladı” diye anlattı. İran asıllı Fransız vatandaşı olan Ataei (58), Kapıköy sınır kapısında yaptığı açıklamada Paris’te yaşadığını ve beşinci günde İran’dan kaçtığını söyledi. Ataei’nin 27 yaşındaki kızı Lida Pourmomen da “Çok stresliydi çünkü birlikte ayrılmadık ve salı gecesi Tahran’da yaşanan en kötü geceydi. Annem gittikten sonra gözyüzü yarılıp açıldı sandım. Onu bir daha göremeyeceğimi düşündüm” dedi.

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İNTERNET SIKINTILI

Fransız Büyükelçiliği’nin vatandaşlarına e-posta mesajı yolladığını, ama internette sıkıntı yaşandığını söyleyen Pourmomen muhtemelen bu mesajın birçok kişiye ulaşmadığını söyledi. İstanbul üzerinden Paris’e uçmaya hazırlandıklarını söyleyen genç kadın, “Tahran’dan ayrılmaya karar vermeseydik, kim bilir ne olurdu” diye konuştu. Avustralya’da yaşayan 50 yaşındaki İranlı eczacı da “İlk günlerde birkaç bombaydı, sonra çok kötü oldu. İnsanlar gerçekten panikte. Dün internet kesildi, insanlar para çekemesin diye iki büyük banka hacklendi. Ayrıca yeterli gıda da yok” dedi. Halkın ülkenin kuzeyine doğru yönlendiğini anlatan İranlı kadın, “Daha önce savaş yaşamıştık, bu korkunç çünkü öngöremiyorsunuz ve çok acımasız. Vatandaşın rejim değişikliği yapmasını bekliyorlar, ama yapamazlar. Çok panikteler ve korkuyorlar, rejim çok acımasız” dedi. Londra’ya dönmeye çalışan İsmail Rabie (69) ise her şeyin ABD ve Avrupa’nın elinde olduğunu söyleyerek “Değişim isterlerse olur, istemezlerse olmaz” diye görüşünü aktardı.

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‘SANKİ BİR FÜZE BENİ TAKİP EDİYOR’

İnternet ve telefon şebekelerinde yaşanan kesilmeler, İran bankalarına yönelik siber saldırıların yarattığı sorunlar ve kaos, İsrail bombardımanına eşlik eden sorunların başında geliyor. CNN’e konuşan İranlılar korkunun günlük hayata sirayet ettiğini söylüyor. 27 yaşında zorunlu askerlik görevini yapan bir genç, “Sanki bir füze beni sürekli takip ediyor. Kerec’e gidiyorum orası bombalanıyor, Tahran’a geliyorum bu defa Tahran’ı bombalıyorlar” sözleriyle İranlı askerlerin de yaşadığı psikolojiyi aktarıyor. Adını paylaşmayan genç asker, başkentte telefon kullanılmasının askerlere yasaklandığını, haberleri bile takip edemediklerini anlatıyor.