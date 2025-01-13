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İran’dan İsrail’e videolu gözdağı... Yeraltı füze tesisini tanıttılar

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#İran#İsrail#Füze
İran’dan İsrail’e videolu gözdağı... Yeraltı füze tesisini tanıttılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:00

İran Devrim Muhafızları Ordusu, konumu bilinmeyen bir yeraltı füze tesisini gösteren video yayınladı. İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, füze tesisini ziyaret ettiği görülüyor.

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İran’ın İsrail’e karşı düzenlediği “Gerçek Vaat” operasyonlarındaki füzelerin de burada ateşlendiği belirtilirken, videoda iki İranlı askeri yetkili labirenti andıran tesiste araçla dolaşarak füzeleri inceliyor.

‘PATLAMAYA HAZIR’

Selami ve Hacızade’nin tesise girerken yere serilen İsrail ve ABD bayraklarına basması dikkat çekiyor. Askerlere konuşma yapan Devrim Muhafızları Komutanı Selami, “Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artıyor” ifadelerini kullanıyor. Hacızade ise tesisi “patlamaya hazır bir yanardağ” olarak nitelendiriyor. Devlet medyasına göre görüntülerde tesisin yalnızca yüzde 10’luk bir kısmının yer aldığı iddia edilirken, burada “yeni özel füzelerin” üretildiği belirtiliyor.

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İran’dan İsrail’e videolu gözdağı... Yeraltı füze tesisini tanıttılar

TATBİKATLAR SÜRDÜ

Öte yandan İran’ın geçen hafta başlattığı “İktidar” isimli askeri tatbikat dizisi hafta sonu da devam etti. Cumartesi günü Fordo ve Khondab nükleer tesislerinin de dahil edildiği tatbikatlarda radar sistemleri ve hava savunma sistemlerinin gerçek savaş koşullarında hava savunması icralarının gerçekleştirildiği bildirildi. Tahran yönetiminin mart ayı sonuna kadar sürmesi beklenen tatbikatları, ABD’de Donald Trump’ın göreve başlamasından sonra İsrail’in ülkedeki nükleer tesisleri hedef alabileceği söylentilerine karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

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#İran#İsrail#Füze

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