İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru

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ABD’li bir yetkilinin “İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler var” demesinin üzerinden yalnızca saatler geçmişken, İran dün akşam saatlerinde İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi.

İran’dan gönderilen bazı füzeler Tel Aviv, Kudüs ve diğer kentlere düştü. İsrail’in genelinde siren sesleri yükselirken İsraillilere “güvenli yerlerde kalmaları” çağrısı yapıldı. Irak ve Ürdün, hava sahalarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Rotası bölgeden geçen onlarca uçak geri döndü, bir çoğu Türkiye’ye indi. Batı Şeria’nın Eriha kentinde bir füze parçasının isabet etmesi sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaad-2” adlı operasyonla İsrail’e 500’ün üzerinde balistik füze fırlattıklarını, operasyonun yüzde 90 başarılı olduğunu açıkladı.

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ABD ÜSLERİNDEN DESTEK ATEŞİ

Haber kaynaklarının yayınladığı görüntülerde Demir Kubbe’nin füzelerden bazılarını engelleyemediği görüldü. İran medyası, İsrail’e ait bir hava üssünde 20’den fazla 5. nesil F-35 savaş uçaklarının imha edildiğini iddia etti. İran’ın saldırısı sonrası ulusal güvenlik ekibini toplayan ABD Başkanı Joe Biden, ABD Ordusu’na İsrail’e yardım emri verdiğini söyledi. İran’ın füzelerine, Suriye’nin Humus ilindeki Tenef üssü ile Ürdün-Suriye sınırında konuşlu ABD üslerindeki hava savunma sistemleri de müdahale etti. ABD, en az 12 İran füzesini imha ettiklerini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD’nin de yardımıyla İsrail’in bu saldırılardan başarıyla çıktığını belirterek, “Bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor” dedi. Pentagon’dan yapılan açıklamada dün akşamki saldırının İran’ın 13 Nisan’da gerçekleştirdiği dron saldırısının kapasite olarak iki katı olduğu açıklandı.

PEZEŞKİYAN: İRAN’LA ÇATIŞMAYIN

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduklarını söyleyerek “Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran’la çatışmaya girmeyin” dedi.

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HANİYE VE NASRALLAH’IN İNTİKAMI

İsrail’deki askeri merkezlerin ve İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki stratejik askeri üslerin hedef alındığını duyuran İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “Siyonist rejim İran’ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak” denildi. Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan’ın öldürüldüğü saldırılara karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail’in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde “yıkıcı karşılık” göreceği uyarısında bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise İran’ın füze saldırısının “bir bedeli olacağını” belirterek, “Bu ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz” ifadesini kullandı.

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SESTEN HIZLI FETTAH-1

İran devlet televizyonu, sesten 5 kat daha hızlı hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldığını da duyurdu.

500 FÜZE ATTI

İran İsrail’e 500 balistik füze fırlattığını duyururken, İsrail medyası 180 füze açıkladı.

Füze yağmuruna yolda yakalananlar güvenli bölgelere sığındı.

İsrail, dün gün boyu Lübnan’ın güneyini yoğun şekilde vurdu. İran’ın füze saldırısının ardından da Lübnan’a kara harekâtını resmi olarak başlattığını duyurdu.

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1 MİLYON LÜBNANLI SIĞINACAK YER ARIYOR

İSRAİL’in Hizbullah’a yönelik Lübnan’a yoğunlaştırdığı hava ve kara saldırıları siviller için ülkeyi yaşanmaz hale getirdi. Şimdiden bir milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler (BM() yetkililerine göre koşullar o kadar kötü ki, onbinlerce Suriyeli mülteciler Lübnan’da bir umut ışığı göremeyince iç savaşın ortasındaki ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı.

BM KAMPANYA BAŞLATTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, 23 Eylül’den bu yana artan hava bombardımanları sonucunda bin kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Yardım kuruluşları halen temel malzemeleri temin etmekte zorlanırken Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için 426 milyon dolar tutarında acil yardım kampanyası başlattı.

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TÜRKLERE TAHLİYE PLANI

Lübnan’da vatandaşları bulunan ülkeler de tahliye planlarını gündeme aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Lübnan’daki vatandaşları için hava ve denizden tahliye için alternatif planların hazırlandığını duyurdu.

HİZBULLAH MOSSAD’A HUSİLER GEMİLERE SALDIRI DÜZENLEDİ

İSRAİL ordusunun Lübnan’da kısıtlı kara operasyonları başlattığını açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da İran büyükelçiliği yakınlarına hava saldırısı gerçekleştirirken, Tahran’ın ‘direniş ekseni’ olarak adlandırdığı gruplar peş peşe roket ve füze saldırıları düzenledi.

İSRAİL ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

- Hizbullah, Tel Aviv yakınlarındaki İsrail askeri istihbarat üssü Glilot’u roket saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Hizbullah üyelerine yönelik çağrı cihazı saldırılarından sorumlu olduğu ifade edilen askeri istihbarat birimi 8200’ün Glilot’taki üssüne Tel Aviv’in eteklerinde bulunan Mossad karargahına “Fadi 4” roketleri fırlatıldığı belirtildi. Hizbullah’ın kuzey sınırındaki yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarında bulunduğunu açıklayan İsrail ordusu; Tel Aviv, Kudüs, Şaron, Carmel Vadi Ara, Batı Şeria’nın kuzeyi de dahil olmak üzere ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde kısıtlamalar açıkladı. Ordu, açık havada 30 kişi, kapalı alanda 300 kişiye kadar toplanma kısıtlamaları uygulanacağını ve tüm plajların kapatılacağını duyurdu.

KIZILDENİZ’DE MİSİLLEME

- İngiliz denizcilik ajansı UKMTO, Yemen açıklarında Husilerin düzenlediği saldırılarda iki geminin hasar gördüğünü açıkladı. Hudeyde açıklarında bir geminin insansız hava aracı tarafından vurulduğu; diğerinin ise füzeyle hasar gördüğü belirtildi. “İsrail saldırganlığı yenilene ve suç planları ve yayılmacı komploları engellenene kadar Filistin ve Lübnan halklarına destek vermeye devam edeceklerini” belirten Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, Tel Aviv ve Eilat’taki İsrail askeri noktalarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı. İsrail ordusu ise İHA’ların Akdeniz üzerinde önlendiğini bildirdi.

IRAK’TAKİ ABD ÜSSÜNE ROKET

- Irak’taki Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, üssün Rus yapımı Katyuşa roketleriyle hedef alındığını ve olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İSRAİL’DE İKİ AYRI NOKTADA SİLAHLI SALDIRI: 6 ÖLÜ

İsrail’in Hizbullah’a yönelik sürdürdüğü saldırılarına karşı İran’ın ‘misilleme’ düzenlediği sıralarda, İsrail’in Yafa kentinde de silahlı saldırılar meydana geldi. Saldırılar nedeniyle 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırılardan biri, kentte bir tramvay durağında yaşandı. İsrail polisi, kentteki Kudüs Caddesi’nde meydana gelen olayı ‘terör saldırısı’ olarak niteledi. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirirken 2 saldırganın ise “etkisiz hale getirildiği” ifade edildi.

2 saldırgan uzun namlulu silahlarla etrafı taradı.

İSRAİL İŞGALİNE TEPKİ YAĞIYOR

İSRAİL, Lübnan’a yönelik kara harekâtına başladıklarını dün akşam resmi olarak duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Dovev, Tziv ve Malkia yerleşim yerlerinin olduğu alanların “kapalı askeri bölge” ilan edildiği belirtildi. İsrail’in önceki akşam başladığı kara harekâtına dünya başkentlerinden tepki yağdı.

İsrail, Lübnan sınırına çok sayıda tank yığdı.

- Türkiye’den yeni ‘göç’ uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İsrail’in Lübnan’a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir... Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail’e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır” dendi.

- Rusya: ‘Derhal geri çekilin’

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Rusya, Lübnan’a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve İsrail’i derhal askerlerini Lübnan topraklarından çekmeye ve ihtilaflarını çözmek için barışçıl yollar aramaya çağırıyor” denildi.

- Çin’den ‘karşıyız’ açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Çin, Lübnan’ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı çıkmakta ve çatışmaları şiddetlendirecek ve bölgesel durumun daha da tırmanmasına yol açacak her türlü eyleme karşı çıkmaktadır” dendi.

- Belçika: AB yaptırım uygulamalı

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Lübnan’a gerçekleştirilen karadan işgalin, uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiğini söyledi. “Bu meşru müdafaa değil, topyekûn savaş kışkırtıcılığıdır” ifadelerini kullandı. Lübnan’da derhal ateşkes sağlanması gerektiğini de vurgulan De Sutter, “Avrupa Birliği ve uluslararası toplum İsrail’e azami yaptırımlarla karşılık vermelidir” değerlendirmesinde bulundu.

- İspanya: BM müdahale etmeli

Bölgesel boyutlarda olan ancak yayılabilecek bir savaş ile karşı karşıya olduklarını ifade eden İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares İspanyol bakan, “Bu yüzden hepimiz sorumlu ve ölçülü hareket etmeliyiz. Biz, bu duruma ilk olarak BM Güvenlik Konseyi’nin müdahale etmesini istiyoruz” dedi.

- İngiltere: Bedeli ağır olur

İngiltere: Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in Güney Lübnan’da bir bataklığa saplandığı yıllara geri dönmek istemediklerini belirterek, Ortadoğu’da bölgesel bir savaşın bedelinin çok büyük olacağını söyledi.

BAE’den 100 milyon dolar yardım

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BAE’nin Lübnan’ın birliği, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz tutumunun yeniden teyit edildiği belirtilirken BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan’ın “Lübnan halkına acil 100 milyon dolarlık yardım paketinin ulaştırılması talimatını verdiği” aktarıldı.

ABD OLUR VE DESTEK VERDİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Lübnan’da başlattığı kara harekâtına destek verdi. İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüşen Austin, Hizbullah’ın 7 Ekim benzeri bir saldırı düzenlememesi için bunun gerekli olduğunu savundu. Austin, ayrıca İran’ın İsrail’e doğrudan bir saldırı düzenlemesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

BÖLGEYE EK ASKERİ GÜÇ

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh önceki gün yaptığı açıklama Ortadoğu’ya takviye askeri güç yollanacağını açıklamıştı. Takviye güçler arasında F-15E, F-16, F-4, F-22 ve A-10 saldırı uçağı filoları ve personeli yer alıyor. ABD’nin hali hazırda bölgede 40 bin askeri personeli bulunuyor.