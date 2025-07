İran'dan İsrail ekonomisinin kalbine nokta atışı! Minimum harcama maksimum etki

İran, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılara hedefli füze saldırıları ile karşılık verdi. İsrail'in gücünün temelini hedef alan İran, ekonomik ve finansal altyapıya yönelik operasyonunda Tel Aviv'deki borsa binasını vurdu.

İran, İsrail Kalkınma Şirketi'nin CEO'su ve ülkenin küresel tahvil satış operasyonunun mimarı Dani Naveh'in evini füzelerle hedef aldı.

Middle East Eye'da (MEE) yer alan yazıda, Naveh'in ekonomik girişimleriyle İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 1,7 milyar doları ABD kurumlarından olmak üzere 5 milyar doların üzerinde tahvil topladığı belirtildi. Bu tahviller, İsrail için can damarı olmuştu.

Politik ekonomi uzmanı Ahmed Alqarout tarafından kaleme alınan yazıya göre, Tahran yönetimi, Naveh'i ortadan kaldırarak İsrail'in borçlanma mekanizmasının en zayıf noktası olan yatırımcı güvenini yok etmek istedi. Ancak Naveh, evi İran'ın saldırısında yıkılmasına rağmen son anda hayatta kalmayı başardı.

This is a close-up video of the #Israel Stock Exchange building in #TelAviv after it was hit by #Iranian ballistic missiles launched by the #IRGC Aerospace Force.#OperationTruePromise3 #OperationRisingLion pic.twitter.com/AlmvInsiRi