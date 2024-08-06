İran'dan idam kararı

Haberin Devamı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı

Açıklamaya göre, Mahsa Emini gösterileri sırasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resayi hakkındaki idam kararı Kermanşah kentindeki bir cezaevinde infaz edildi.

Mahkeme, Resayi hakkında 7 Eylül 2023'te idam kararı vermişti.

MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Haberin Devamı

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.