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İran’dan Hürmüz’de yeni plan girişimi

Güncelleme Tarihi:

#Iran#Hürmüz#SAVAŞ
İran’dan Hürmüz’de yeni plan girişimi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

İran ve Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının yeniden başlamasına yönelik geçici bir düzenleme oluşturmak üzere pazartesi günü Umman’da bir araya gelmesi bekleniyor. 

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İngiliz Financial Times’ın haberine göre, bazı Körfez ülkeleri toplantıya katılmayı kabul etti. Toplantının Salalah kentinde yapılması beklenirken, Umman’ın arabuluculuğundaki görüşmede, altı üyeli Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları ile üst düzey bir İranlı yetkili, İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez bir araya gelecek. Ancak ABD, olası anlaşmanın önündeki önemli engellerden biri olarak öne çıkıyor.

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Washington, İran’a yönelik deniz ablukasını sürdürürken, Tahran ile Maskat arasında ABD’nin dahil olmadığı düzenlemelere karşı çıkıyor ve Körfez ülkelerini İran’la bağımsız müzakereler yürütmemeleri konusunda uyarıyor. İran ise geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı’nda, ABD’nin ablukasının başladığı noktadan Körfez’in içlerine doğru uzanacak yeni bir kısıtlı bölge oluşturacağını ve Umman’la yeni bir deniz koridoru belirleyeceğini açıklamıştı. Öte yandan İran ve Pakistanlı yetkililer arasında diplomatik çözüm formüllerine dönüş için temasların sürdüğü bildirildi.

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#Iran#Hürmüz#SAVAŞ

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