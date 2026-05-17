İran’dan Hürmüz’de ‘geçiş ücreti’ inadı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, mekanizmanın, İran’ın ulusal egemenliği ve uluslararası ticaret güvenliğinin garanti altına alınması çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Azizi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamayı amaçladığını iddia ettiği “Özgürlük Projesi” adı verilen operasyona işaret ederek, “Bu rota, sözde ‘Özgürlük Projesi’ operatörlerine kapalı kalacaktır” açıklamasında bulundu.

İLK İTİRAZ GÜNEY KORE’DEN

Güney Kore hükümeti, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıkarak bunu “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi. Güney Kore Okyanus Bakanı Hwang Jong-woo, “İnsan eliyle inşa edilen Süveyş Kanalı’nın aksine burası gemilerin serbest dolaşımının uluslararası anlaşmalarla güvence altına alındığı uluslararası sular” dedi. Öte yandan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı’ndaki akışın en geç yazın başlayacağını söyledi.