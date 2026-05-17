×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran’dan Hürmüz’de ‘geçiş ücreti’ inadı

Güncelleme Tarihi:

#Hürmüz Boğazı#İran#Uluslararası Ticaret
İran’dan Hürmüz’de ‘geçiş ücreti’ inadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

İran, Hürmüz Boğazı’nın yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacağını ve Boğaz’dan geçişler için hazırlanan mekanizma kapsamında verilen “hizmetler” için ücret tahsil edileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, mekanizmanın, İran’ın ulusal egemenliği ve uluslararası ticaret güvenliğinin garanti altına alınması çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Azizi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamayı amaçladığını iddia ettiği “Özgürlük Projesi” adı verilen operasyona işaret ederek, “Bu rota, sözde ‘Özgürlük Projesi’ operatörlerine kapalı kalacaktır” açıklamasında bulundu.

İLK İTİRAZ GÜNEY KORE’DEN

Güney Kore hükümeti, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıkarak bunu “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi. Güney Kore Okyanus Bakanı Hwang Jong-woo, “İnsan eliyle inşa edilen Süveyş Kanalı’nın aksine burası gemilerin serbest dolaşımının uluslararası anlaşmalarla güvence altına alındığı uluslararası sular” dedi. Öte yandan ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı’ndaki akışın en geç yazın başlayacağını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürmüz Boğazı#İran#Uluslararası Ticaret

BAKMADAN GEÇME!