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İran'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama: ABD'ye 'taahhüt çağrısı'

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#İran#Hürmüz Boğazı#İran ABD Savaşı
İrandan Hürmüz Boğazına ilişkin açıklama: ABDye taahhüt çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 10:55

İran, talep ettiği şartlar yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını belirtti. Tahran yönetimi, ABD'nin mutabakat zaptındaki taahhütlerini uygulamamasını istedi.

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Diplomasi sahnesinde "akılcı ve pazarlığa kapalı" bir tutum izlediklerini dile getiren Kalibaf, İran'ın mesaj ve şartlarının aracılar vasıtasıyla ABD'ye iletildiğini ifade etti.

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Makul ve güçlü şekilde savaşılması, uygun zamanda ise güç ve akılcılıkla müzakere edilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Gerektiği anda sahip olduğumuz tüm askeri kapasiteyle düşmanı geri püskürtmeli ve ona ağır darbeler indirmeliyiz. Ancak sahada önemli bir zafer elde ettiğimiz ve düşmanın zayıf durumda olduğu bir zamanda, diplomasi araçlarıyla bu kazanımları pekiştirmeliyiz."

İrandan Hürmüz Boğazına ilişkin açıklama: ABDye taahhüt çağrısı

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf (ortada)

'HEM SAVAŞ HEM MÜZAKEREYE İNANIYORUZ'

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Kalibaf, "Bu şartlar yerine getirilmediği sürece, İran halkının meşru hakları tanınmadıkça ve ABD taahhütlerini uygulamadıkça, hiçbir şekilde müzakerelerden öncesine dönülmeyecek ve Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

İran'da ABD ile müzakerelere karşı çıkan kesimlere de seslenen Kalibaf, "Biz, savaş ya da müzakere şeklindeki ikilemin gerçekçi olmadığına, hem savaşılması hem de müzakere edilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

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#İran#Hürmüz Boğazı#İran ABD Savaşı

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