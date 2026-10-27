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İran’dan ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması

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#İran#Hürmüz#Açıklama
İran’dan ‘Hürmüz Boğazı’ açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 09:12

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, “ABD Başkanı’nın Hürmüz Boğazı’nın açık olduğu iddiasının aksine bu stratejik su yolu tamamen kapalıdır ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altındadır” dedi.

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İran basını, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi’nin Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri birlikleri denetlediğini duyurdu. Abdullahi denetleme sırasında yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu’nun kara ve deniz kuvvetlerinin Basra Körfezi kıyıları, adalar ile Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve bölgenin gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Basra Körfezi, adalar, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi kıyısındaki İran Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçmiş dönemlere göre daha yüksek hazırlık düzeyinde ve modern teçhizatla donatıldığını söyleyen Abdullahi, “ABD Başkanı’nın basın ve propaganda yoluyla Hürmüz Boğazı’nın açık olduğu yönündeki iddiasının aksine bu stratejik su yolu tamamen kapalıdır ve İran Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altındadır. Hürmüz Boğazı’nda İran’ın belirlediği rota dışında geçiş yapmaya çalışan tüm gemiler kendi güvenliklerini tehlikeye atacak” ifadelerini kullandı.

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