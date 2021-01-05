İran'dan gövde gösterisi, bölgede artan tansiyonun ardından tatbikat başlatıldı

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İran ordusu, Simnan eyaletinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ilk İnsansız Hava Aracı (İHA) tatbikatına başlandığını duyurdu.



Havadan karaya nokta atışlı füzelerin kullanılacağı tatbikatta, intihar saldırılarının da tatbikatta yer alacağı belirtildi.



Ordunun Harekat Başkan Yardımcısı Amiral Mahmud Musevi Salı günü tatbikatlar başlarken, 'Bugün İran İslam Cumhuriyeti, iha üretimi alanında en yetenekli ve en güçlü ülkelerden biridir.' dedi.

Tatbikatlar, ordu, hava kuvvetleri ve donanma tarafından kullanılan yüzlerce insansız hava aracının katılımıyla Salı günü Semnan eyaletinde gerçekleştirildi.

Tatbikata hazırlanırken dizilen insansız hava araçlarının fotoğrafları ve videoları İranlı yetkililer tarafından yayınlandı.



İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Mahmud Musevi tatbikata kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılacağını belirterek, “Tatbikatta gerçeğe yakın savaş senaryolarını uygulayacağız” dedi.



Tatbikatta yüzlerce İHA’nın kullanılacağı, tatbikatın iki gün süreceği ifade edildi.



Bugün başlayan İHA tatbikatında İran tarafından üretilen yeni İHA ve askeri teçhizatın da tanıtılacağı belirtildi.



