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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

İran'dan gerginliği artıracak adım! İsrail ve ABD bayraklarını çiğnediler

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İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nde kurduğu yer altına gizlenmiş füze üssü ziyaretinde ABD ve İsrail bayrakları üzerinden geçerek, Washington ve Tel Aviv yönetimine mesaj verdi.

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğneyerek, iki ülkeye mesaj verdi.

Devlet televizyonunda yayınlanan haberde Hüseyin Selami'nin yeraltı üssünün donanmanın stratejik füzelerinin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söylediği aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Birliği, İran'ın körfez hattı boyunca inşa ettiği yer altı "füze şehirlerinin" "düşmanların kabusu" olacağını açıklamıştı.

Salami yüzlerce kilometre menzili olan bu füzelerin hedeflerine tam isabet etme ve yüksek imha kapasitesine sahip olduğunu ve düşmanın elektronik savunma mekanizmalarını aşabileceğini söyledi.

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