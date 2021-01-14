İran'dan füzeli gövde gösterisi... Dev tatbikatta görücüye çıkardılar!

İran'ın resmi ajansı IRNA, "Güç 99" adı verilen tatbikatın, Umman denizine açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde başladığını aktardı. Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu.

İran Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta "seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları" gerçekleştirildi.

YERLİ DENİZALTISIN "FATİH" DETAYI

Tatbikatta ayrıca yerli üretimi olduğu belirtilen "Fatih" adlı denizaltıdan torpido atışı yapıldı.



Tatbikat Sözcüsü Amiral Hamza Ali Kavyani, “İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz sınırlarına yapılacak herhangi bir ihlalde, düşman kıyıdan ve denizden seyir füzeleri ile hedef alınacak” dedi.





Yürüttüğü füze programı konusunda Batılı ülkelere sorun yaşayan İran, füze faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin her hangi bir müzakerede bulunmayacağı belirtildi.

TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİNİ TANITTI

İran Deniz Kuvvetleri, ülke donanmasının tarihine en büyük savaş gemisi olarak geçen "Makran" ve "Zırh" adı verilen füze korvetini tanıttı.

İran'da ülke donanmasının tarihine en büyük savaş gemisi olarak geçen "Makran" ve "Zırh" adı verilen füze korveti de dün düzenlenen törenle tanıtıldı.

Törene İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Ordusu Genel Komutanı Abdulrahim Musevi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi ve diğer yetkililer katıldı.

İran Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran tarihinin en büyük savaş gemisinin ülke donanmasına katıldığı belirtildi.

"Makran" adı verilen helikopter gemisinin uzak denizlerdeki operasyonlara destek olacağı belirtilerek, "Makran helikopter gemisi özellikle Hint Okyanusu, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'deki operasyonlara destek olması için kullanılacak bir yüzer üs şeklinde inşa edildi" ifadeleri kullanıldı.

Geminin 6 helikopter, sürat botları ve deniz özel kuvvetlerini taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.