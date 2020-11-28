İran'dan flaş iddia: Sabotajı da İsrail yaptı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikasta ilişkin açıklama yaptı.



İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast ile Natanz'daki sabotajın faillerinin aynı olduğunu belirten Kemalvendi, "Natanz'daki hadise ile son yaşanan olaylardaki faillerin aynı olduğu söylenebilir. Siyonist rejimin bu olaylarda rolü olduğu görülüyor." dedi.



NATANZ'DAKİ URANYUM ZENGİNLEŞTİRME TESİSİNE SABOTAJ



İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da yangın çıktığı ya da patlama olduğu bildirilmişti. Tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.



Olayın İsrail'in sabotajı olduğuna yönelik haberler uluslararası basında yer bulmuştu.



İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, olaydan haftalar sonra 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen patlamanın nedenini "sabotaj" olarak nitelemişti ancak yetkililer sabotaj eyleminin faillerini açıklamamıştı.



Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de 8 Eylül'de basına yaptığı açıklamada, sabotajla tesisteki gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığını belirtmişti. Salihi, sabotajın ardından yer altında nükleer tesis inşaatına başladıklarını aktarmıştı.