İran'dan flaş aşı kararı: Özel sektöre izin verildi!

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ruhani başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanmaya başlayan yaptırımların ülke dışından aşı temin etmenin önünde engel olduğunu kaydeden Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı siparişi verdiğimiz ülkeler hala ABD yaptırımlarından korktuklarını söylüyor. Trump gitti ancak uğursuz etkisi toplumumuzda aynı şekilde yansımaya devam ediyor. Bugün, özel sektörün de isterlerse sağlık bakanlığının gözetiminde aşı getirebilmesinin önünü açtık."

Ruhani, görev süresi 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ile sona erecek hükümetinin en önemli hedefinin, en azından yaptırımların bir kısmının kaldırılması ve salgının kontrol altında tutulması olduğunu sözlerine ekledi.

ABD yaptırımları nedeniyle ülke dışından aşı satın almada sorunlar yaşayan İran, bu sorunu yakın ilişki içerisinde olduğu Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerden aşı temin ederek çözmeye çalışıyor. İRAN'DA SON 24 SAATTE KOVİD-19'DAN 85 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artarak 62 bin 308'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 815'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 846 bin 923'e çıktığını aktaran Lari, 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 308 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 921'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 585 bin 114'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 550 bin 8 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı, 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini aktararak "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

NÜFUSU 83 MİLYONU BULAN İRAN'DA KORONAVİRÜSE KARŞI ŞU ANA KADAR TOPLAM 161 BİN DOZ AŞI YAPILDI

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şu ana kadar toplam 161 bin doz aşının uygulandığı bildirildi.

İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada ithal edilen 695 bin doz aşının sağlık kurumlarına dağıtıldığını söyledi.

Nüfusu 83 milyonu bulan ülkede şu ana kadar Kovid-19'a karşı 161 bin 601 doz aşı uygulandığını belirten Cihanpur, aşı vurulanların daha çok sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.

İran Sağlık Bakanlığından onay alan Sputnik V, Sinopharm ile Covax aşılarının kullanıldığını ve bazı kişilerin ikinci dozu da vurulduğunu aktaran Cihanpur, kaç kişinin birinci dozu kaç kişinin de ikinci dozu vurulduğuyla ilgili bilgi vermedi.

Cihanpur, daha fazla aşının temin edilmesiyle bahar aylarında aşılamanın hızının artacağını belirtti.

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