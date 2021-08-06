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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

İran'dan flaş Afganistan kararı

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İran'dan flaş Afganistan kararı

İran, Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki sınır kapısını kapattı.

İran, çatışmaların artması üzerine Afganistan ile sınır kapısını kapattı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Nimruz eyaletinin Zerenc şehri dolaylarında Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arttı.

Bunun üzerine Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı kapatıldı.

Talibana teslim olmuşlardı... Hepsi ortadan kayboldu
Taliban'a teslim olmuşlardı... Hepsi ortadan kayboldu!

Sistan-Beluçistan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi, Afganistan'daki Zerenc şehrinin dün Taliban'ın eline geçtiğini ancak hükümet güçlerine takviye güç ulaşmasının ardından Taliban'ın çekildiğini söyledi.

Mereşi, çatışmaların artması nedeniyle Milak Sınır Kapısı'nın kapatıldığını ve İran'dan Afganistan'a giden 270 kamyonun geri getirildiğini ifade etti.

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