İran'dan Flaş ABD açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Ünlü şarkıcıya havalimanında gözaltıÜnlü şarkıcıya havalimanında gözaltı!#Murda
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Erdoğan, savcılığa başvurdu Siyasi cinayet iddiası yargıdaErdoğan, savcılığa başvurdu! 'Siyasi cinayet' iddiası yargıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
Kalorifer yakmayanlar dikkat Davalık olabilirsiniz...Kalorifer yakmayanlar dikkat! Davalık olabilirsiniz...#Kalorifer
Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesiÖzlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesi!#Koronavirüs
Sadece bir gecede ortaya çıktı Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...Sadece bir gecede ortaya çıktı! Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...#Psikoz
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
Göllerde çürüme felaketi Zehirli iki tür belirlendiGöllerde 'çürüme' felaketi! Zehirli iki tür belirlendi#Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Milyonda bir görülüyor Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktıMilyonda bir görülüyor! Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktı#Ameliyat
Kimse fark etmedi Trabzonda Altayı çılgına çeviren olayKimse fark etmedi! Trabzon'da Altay'ı çılgına çeviren olay#Fenerbahçe
Bill Gates ve Melinda Gatesin kızı Jennifera düğünden önce imam nikahı kıyıldıBill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer'a düğünden önce imam nikahı kıyıldı#Bill Gates
İdo ile Yaseminin düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktuİdo ile Yasemin'in düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktu?#İdo Tatlıses
HABERLERDünya Haberleri

İran'dan Flaş ABD açıklaması

#İran#ABD#Dünya
İrandan Flaş ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini ve yaptırımları kaldırmasını istediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, nükleer anlaşma müzakereleri ve ABD'nin yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin devam edeceğini ve daha önceki 6 turda neticeye bağlanmayan hususların Brüksel'de ele alınacağını kaydeden Hatibzade, "Aksaklıkları doğru tespit edemezsek birkaç tur daha neticesiz sona erebilir. Mesele sadece müzakerelerin başlaması değil, zamanın heder edilmeden sonuç alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Brüksel'de yapılacak müzakerelerin Viyana sürecine olumlu katkı sağlayabileceğini söyleyen Hatibzade, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin nükleer anlaşmaya şartsız bir şekilde dönmesini istiyoruz. İran'a yönelik yaptırımları da kaldırmalıdır. ABD'ye hiçbir zaman ön şart koşmadık, çünkü ABD nükleer anlaşmanın bir tarafıdır. Asıl amaç tüm yaptırımların kaldırılacağına dair güvenin oluşmasıdır."

Suudi Arabistan ile müzakerelerin kendi seyrinde devam ettiğini ve basında çıkan iddiaları yalanlama ya da teyit etme konusunda bir açıklama yapmayacağını ifade eden İranlı Sözcü, Irak seçimlerinin de o ülke halkını ve partilerini ilgilendirdiğini belirtti..

Haberin Devamı

Hatibzade ayrıca 27 Ekim'de Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri bakanlarının Tahran'da bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

İlgili Haberler:

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner olduWanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!