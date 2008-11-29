İran'dan eşek yasağı

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İranlı hükümet yetkilileri, şu bizim Atasözünü duymuş olmalı; “Eşeğini dövmeyen, semerini döver…”

Çünkü, İranlılar bugünlerde “suçla mücadele” adı altında, çok tartışılan bir yasakla karşı karşıya;

Zeynep Gürcanlı YAZIYOR

Sınır köylerinde, at-eşek sahibi olma yasağı…Şaka değil;

İran’ın Irak’la olan sınır bölgesinde, İranlı emniyet yetkilileri köylülere resmen tebligat yapmaya başladılar; “İki hafta içinde eşek ve atlarınızı satın. Yoksa, hem para cezasına çarptırılacaksınız, hem de hapse atılacaksınız..”

Yasağa uymayanlara verilecek para cezası bile belli; 3 milyon Tuman, yani yaklaşık 4 bin ABD doları.

At-eşek yasağının gerekçesi de, “suçla mücadele”…

Irak sınırından, at ve eşeklerle geçirilen yasadışı silah ve mühimmatla başa çıkamayan İran yönetimi, çareyi bu yolu “at-eşek yasağıyla” çözmekte buldu.

Irak basınında yer alan haberlere göre, İranlı yetkililer ilk tebligatları Irak sınırında yer alan Zewa ve Kona Lajan köylerine yaptılar. Şimdi sırada diğer sınır köyleri de var.