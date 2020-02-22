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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 22:52,Son Güncelleme:/

İran'dan eğitime Kovid-19 engeli!

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İran'dan eğitime Kovid-19 engeli!
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İran'ın Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Gilan, Hemedan ve Kazvin eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından ülke yönetimi önlem almaya devam ediyor.

Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Hemedan, Kazvin ve Gilan eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Bazı eyaletlerde 1 gün, bazılarında 2 gün, bazılarında ise 1 hafta boyunca eğitim yapılmayacağı ve bu sürelerin uzatılabileceği kaydedildi.

Ülkedeki tüm spor müsabakaları 10 güne kadar ertelendi, tüm sanatsal faaliyetler de iptal edildi.

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