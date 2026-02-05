İran'dan dünyayı sarsacak plan: Savaşın yol haritası sızdı... ABD'ye geri adım attıracak 5 aşamalı senaryo

Haberin Devamı

Tahran'ın ABD'ye karşı savaş senaryosu ortaya çıktı. İran medyasında yer alan analizde, İran'ın, ABD ordusunu nasıl yeneceği ve küresel ekonomiyi rehin almak için hangi hamleleri yapacağı ayrıntılarıyla ortaya konuldu.

İngiliz The Telegraph gazetesinin Tasnim Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Washington’u geri adım atmaya zorlamayı hedefleyen İran, yalnızca askeri gücün değil, ekonomik ve siber araçların da yer aldığı beş aşamalı plan hazırladı.

1. AŞAMA: İLK SALDIRI

Beş aşamalı senaryoda, ABD’nin İran’daki nükleer tesisler, askeri altyapılar ve İran Devrim Muhafızları üslerini hedef alan hava ve füze saldırıları düzenleyeceği iddia edildi. İddida, bu tesislerin önemli bir bölümünün nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yer almasına dikkat çekildi.

ABD'nin düzenleyeceği ilk saldırı dalgasının, uçak gemileri, Avrupa’daki üslerden kalkacak stratejik bombardıman uçakları ve müttefik ülkelerde konuşlu kara tabanlı sistemlerle yapılacağı öne sürüldü. Pentagon’un bu tür senaryolar için uzun yıllardır kapsamlı planlar hazırladığı belirtildi.

İran ise ilk saldırı dalgasından en az hasar ile çıkabilmek için kritik önemdeki güçlerini dağıtarak yedek komuta yapıları inşa etti ve yeraltı tesislerini geliştirerek hazırlandı. İran'ın hesapları, hasarı önlemek üzerine değil, karşı saldırı başlatabilecek kapasiteyi korumaya odaklandı.

2. AŞAMA: KARŞI SALDIRI VE VEKİL GÜÇLER

Planın ikinci aşamasında İran, hızlı bir biçimde savaşı ülke sınırlarının dışına taşımayı hedefledi.

Senaryoya göre Tahran, kısa bir süre içinde Orta Doğu'daki ABD üslerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemeyi amaçladı.

Başlıca hedefler arasında, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ileri karargahına ev sahipliği yapan ve ana hava operasyonları merkezi olarak hizmet veren Katar'daki El-Udeid hava üssü yer aldı. İran, 12 gün süren ve nükleer tesislerinin ABD'nin B-2 bombardıman uçakları tarafından vurulmasının ardından bu üssü hedef almıştı.

İran'ın diğer başlıca hedefleri şu şekilde sıralandı:

Kuveyt'teki Ali el-Salem hava üssü ve ABD kara kuvvetleri için önemli bir lojistik merkezi olan Arifjan Kampı

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki askeri tesisler

2.000 ABD askerinin bulunduğu Suriye’deki bir ABD üssü

İran stratejisi, ABD savunmasını sayıca üstünlük sağlayarak alt etmeyi öngörüldü. Bu stratejinin kritik noktasında, Patriot ve THAAD füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek için yüzlerce veya binlerce füzenin aynı anda fırlatılması hedeflendi.

İran'ın cephaneliğinde, 50 kg yük kapasiteli Şahid insansız hava araçları, füze savunma sistemlerinden kaçmak için manevra kabiliyetine sahip şekilde tasarlanmış Hayber Şekan balistik füzeleri, 750 kg yük kapasiteli Emad balistik füzeleri ve yaklaşık 1.600 kilometre menzilli Paveh seyir füzeleri bulunmakta.

Senarayonun ikinci aşamasındaki planda, “İran kendisini savaşta izole bir ada olarak değil, geniş bir çatışma ağının merkezi olarak görüyor” ifadesine yer verildi.

Plana göre ayrıca İran'ın Diriliş Ekseni olarak adlandırdığı Hizbullah, Husiler ve Irak’taki Şii milislerin de bulunduğu vekil güçlerin devreye gireceği belirtildi. Planda, İsrail’in son operasyonları nedeniyle vekil güçlerin kapasitesinin zayıfladığına dikkat çekildi.

3. AŞAMA: SİBER SAVAŞ

Senaryoda İran'ın savaşı sadece cephede değil siber dünyada da sürdüreceği kaydedildi. Siber cephede ulaşım ağlarının, enerji altyapısının, finans sistemlerinin ve askeri iletişim ağlarının hedef olacağı vurgulandı.

Siber saldırılar yoluyla ABD’nin lojistik zincirini bozmayı ve Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerde siyasi baskı oluşturmanın hedeflendiği raporda, ABD Siber Komutanlığı’nın bu tür saldırılara karşı daha üstün kapasiteye sahip olduğu ve İran altyapısının karşı saldırılara açık olduğu kabul edildi.

İranlı bilgisayar korsanları daha önce bölgesel hedeflere karşı yeteneklerini sergilemişti. 2012'de Shamoon virüsü, Suudi petrol devi Aramco'nun 30.000 bilgisayarını etkisiz hale getirmişti.

Planda, Devrim Muhafızları'nın savaş gemilerini alt etmek amacıyla roket ve torpidolarla donatılmış küçük botlar kullanarak sürü taktiği uygulayabileceği öngörüldü.

4. AŞAMA: HÜRMÜZ BOĞAZI

İran’ın en güçlü kozunun Hürmüz Boğazı olduğu gösterilen raporda, Tahran’ın elindeki en etkili ekonomik baskı aracı olarak küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 21’inin geçtiği bu dar su yolu tanımlandı.

Planda, Hürmüz Boğazı'na mayın döşenmesi ile füze ve insansız hava araçlarıyla tankerlere saldırılar düzenlemenin yanı sıra nakliye rotasını bloke etmek için gemileri batırmak yer aldı.

Telegraph gazetesi bu planı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu plan; petrol fiyatlarının fırlamasına, petrolün varil fiyatının 200 dolar veya üzerine çıkmasına, dünya çapında ciddi ekonomik hasara yol açmasına ve İran'ın ABD'yi geri adım atmaya zorlamasına neden olabilir. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin kısmen bile bozulması küresel piyasaları alt üst edecektir. Küresel ekonominin bozulmasının sonucunda İran, Washington'ı uzun süreli bir savaşı sürdürmek yerine müzakereye zorlayabilir"

İranlı gazeteci Hüseyin Şariatmadari, "Hürmüz Boğazı'nda ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya'ya kısıtlamalar getirebilir ve geçişlerine izin vermeyebiliriz" dedi.

5. AŞAMA: OYUNUN SONU

Tahran'ın stratejisi, ABD ve müttefiklerinin uzun süreli bir çatışmanın maliyetinin faydalarından daha fazla olacağı sonucuna varmasına dayandırıldı.

Washington için zafer elde etmeyi çok pahalı hale getirileceğine inanılan planda, küresel enerji arzını tehdit ederek ve birçok ülkeye sürekli saldırılar düzenleyerek sürdürülemez çok cepheli bir savaş yaratılması amaçlandı.

Afganistan ve Irak deneyimlerinden sonra ABD’nin uzun savaşlara isteksiz olduğu varsayılan planda, asıl belirleyici unsurun askeri kapasiteden ziyade siyasi irade olduğu vurgulandı.

The Telegraph’a göre İran, askeri olarak kazanamayacağını biliyor; fakat ABD’nin zaferini son derece pahalı hale getirebileceğine inanıyor. Buna rağmen planın arkasında, hiçbir zaman uygulamaya konulmaması yönünde sessiz bir umut da bulunuyor.