İran’dan bölgeyi gerecek adımlar: Uranyumda anlaşma öncesine döndü

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran meclisinin aldığı karar doğrultusunda uranyum zenginleştirme oranının yüzde 20’ye çıkarıldığını duyurdu. Rebii, dün yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika önce Fordo Nükleer Tesisinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi başlatıldı” dedi.

RUHANİ KARŞIYDI

Hükümetin, meclis kararını eleştirmesine rağmen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin buna uyacağını belirten Rebii, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu uranyum zenginleştirme işlemine dair bilgilendirdiklerini de kaydetti. Batılı devletler ile 2015’te imzaladığı nükleer anlaşma öncesinde yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi başaran Tahran, anlaşma ile yüzde 3.67 seviyesini aşmayacağını taahhüt etmişti. ABD’nin 2018’de anlaşmadan çekilmesi üzerine Tahran, uranyum zenginleştirme oranını yüzde 4.5’a çıkarmıştı.

NE ANLAMA GELİYOR

Anlaşmanın taraflarından AB, dünkü adımı ‘anlaşmadan ciddi bir uzaklaşma’ diye niteleyerek tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, “İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini” söyledi. Nükleer silah yapımı için yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş uranyum gerekiyor. Anlaşmadaki sınırların aşılması, silah üretimi için gereken süreyi kısaltıyor.

GÜNEY KORE TANKERİNİ ALIKOYDU

İran, ‘çevreyi kirlettiği’ gerekçesiyle Güney Kore bayraklı yakıt tankerini alıkoydu. Devrim Muhafızlarınca yapılan açıklamada, 7200 ton etanol taşıdığı belirtilen ‘Hankuk Chemi’ adlı geminin, çevre protokollerini ihlal etmesi üzerine durdurularak Bandar Abbas kentine çekildiği bildirildi. Suudi Arabistan’ın Al Jubail limanından yola çıkan tanker, Güney Kore’ye gidiyordu. Gelişme üzerine Seul hükümeti, korsanlıkla mücadele için Hürmüz Boğazı’nda bulunan güçlerin bölgeye sevk edildiği açıkladı. Bu arada İran, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore’de dondurulan hesapların durumunu görüşmek üzere bu hafta içinde Seul’den üst düzey yetkililerin Tahran’ı ziyaret etmesini beklediklerini duyurmuştu. İran Merkez Bankası aralık ayında, Güney Kore’de rehin kalan miktarın 7 milyar dolar olduğunu ilan etmişti.