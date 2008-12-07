İran'dan BAE'ye "adalar" uyarısı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran, Basra Körfezi'ndeki üç adada egemenlik iddialarını sürdüren Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı, “ABD ve İngiltere'nin bölgede ayrılık tohumları ektiğini ve ülkelerin arasını açmaya çalıştığını belirterek, BAE'den bu oyuna gelmemesini” istedi. Adaların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini belirten İran, "1971'de henüz kurulmamış olan BAE, nasıl olur da adalar üzerinde egemenlik iddiasında bulunur" açıklamasında bulunmuştu.



İran, Basra Körfezi'ndeki Büyük ve Küçük Tunb ile Ebu Musa adalarındaki egemenlik haklarının tartışma konusu edilemeyeceğini belirtirken, BAE, zaman zaman adalara ilişkin egemenlik iddialarını gündeme getiriyor.



BAE, adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.